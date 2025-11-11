Descubren en Australia una abeja “lucifer” con cuernos

Como si no bastasen las serpientes mortales, las arañas y los tiburones, Australia tiene ahora una nueva criatura espeluznante: una abeja “lucifer” con cuernos como los del diablo.

La especie denominada “Megachile (Hackeriapis) lucifer” fue hallada en el estado de Australia Occidental, anunció el martes la Universidad Curtin.

Kit Prendergast, de la Escuela de Ciencias Moleculares y de la Vida, descubrió la abeja en 2019 cuando analizaba una flor críticamente amenazada, y de inmediato le llamó la atención la singular apariencia del insecto.

“La hembra tenía unos cuernos increíbles en el rostro”, comentó.

La "Megachile (Hackeriapis) lucifer" desde varias perspectivas. / Journal of Hymenoptera Research

Seguidora del programa de Netflix “Lucifer”, dijo que el nombre era perfecto para la abeja de aspecto diabólico.

“Es el primer nuevo miembro de este grupo de abejas en ser descrito en más de 20 años, lo que nos recuerda cuánta vida queda por descubrir”, declaró Prendergast.

Dijo esperar que el descubrimiento llame la atención sobre la cantidad de especies no conocidas, especialmente en zonas amenazadas por la minería.

“Muchas empresas mineras aún no analizan la presencia de abejas nativas”, por lo cual es posible que no se estén identificando algunas especies, “incluyendo aquellas que tienen un papel crucial en el apoyo a plantas y ecosistemas amenazados”, explicó.

“Sin saber cuáles abejas nativas existen y cuáles plantas dependen de ellas, nos arriesgamos a perder ambas antes de percatarnos de su existencia”, advirtió.

Casi todas las plantas con flor dependen de los polinizadores silvestres, sobre todo las abejas, pero la pérdida de su hábitat y el cambio climático tienen a muchas especies al borde de la extinción.