El calendario geek tiene fechas marcadas con fuego, pero pocas tienen el peso emocional y la historia de este 9 de mayo en especial para los fans de “Dragon Ball”. El Día de Gokú no es solo una tendencia en redes sociales; es el reconocimiento oficial a un personaje que rompió las barreras de Japón para convertirse en un icono de superación, amistad y fuerza en cada rincón del planeta. En este 2026, la celebración cobra una relevancia mayor, uniendo a diversas generaciones que crecieron gritando un “Kamehameha” frente al televisor.

¿Qué es el Día de Gokú y por qué se celebra el 9 de mayo?

El Goku Day o Día de Gokú es una celebración oficial que rinde homenaje al protagonista de la legendaria saga “Dragon Ball”, creada por Akira Toriyama. Aunque los fans celebraban esta fecha de manera espontánea hace años, no fue hasta el 2015 cuando la Asociación Japonesa de Aniversarios la oficializó tras una solicitud formal de Toei Animation.

La elección de la fecha no es coincidencia, sino un ingenioso juego de palabras en japonés. En este idioma, el número 5 se pronuncia como “Go” y el número 9 como “Ku”. Al unirlos, forman el nombre del saiyajin, convirtiendo al 05/09 (calendario anglosajón/japonés) en el día perfecto para su festejo.

El origen del Día de Gokú: De una tradición fan a una fecha oficial

Antes de su oficialización en 2015, el 9 de mayo ya era una fecha recordada por los seguidores más fieles. Coincidentemente, en la cronología de la serie, este mismo día el Rey Piccolo (Piccolo Daimaku) se autoproclamó soberano de la Tierra, instaurando un breve periodo de terror que terminó con la victoria de un pequeño Goku.

Sin embargo, el peso del “juego de números” fue mayor, y Toei Animation decidió aprovechar el 30 aniversario de la franquicia para darle un marco institucional a nivel global, contando con la presencia de Masako Nozawa, la voz original de Goku en Japón.

Dónde ver las películas y capítulos de “Dragon Ball” legalmente

Si quieres revivir los mejores momentos este 9 de mayo, puedes encontrar la serie en:

Crunchyroll: Posee el catálogo más completo de la franquicia.

Posee el catálogo más completo de la franquicia. Netflix: Cuenta con algunas películas y series derivadas dependiendo de la región.

Cuenta con algunas películas y series derivadas dependiendo de la región. Canales locales: Mantente atento a la programación de televisión abierta, que suele emitir especiales en fechas festivas.

El impacto de Dragon Ball en la cultura popular de Latinoamérica

Es imposible hablar de Gokú sin mencionar su arraigo en América Latina. Desde su llegada a las pantallas locales en los años 90, la obra de Akira Toriyama se convirtió en un fenómeno social. El Día de Gokú es la oportunidad perfecta para recordar cómo la serie influyó en la identidad de millones, inspirando desde deportistas de élite hasta artistas urbanos. La conexión emocional con la voz de los personajes y los valores de nunca rendirse frente a la adversidad son los pilares que mantienen viva la llama de la franquicia décadas después.

“Dragon Ball” en 2026: ¿Qué esperar tras el legado de Toriyama?

Este año, el “Goku Day” sirve como termómetro para el futuro de la saga. Con el anuncio del remaste de “Super” y también con la continuación canónica del anime, los seguidores están más activos que nunca. Se rumorea que durante las celebraciones de este 9 de mayo, Toei Animation podría revelar detalles sobre la esperada continuación de la serie animada o nuevos largometrajes que expandan el universo cinematográfico de los saiyajin. La industria del videojuego también se suma, con expansiones de contenido que permiten a los jugadores revivir las batallas más épicas con tecnología de última generación.