Aunque Toei Animation lo ha etiquetado inicialmente bajo el paraguas de un remaster, el nuevo tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus” estrenado ayer demuestra que estamos ante algo mucho más ambicioso. Las imágenes presentadas se alejan de la estética irregular del 2015 para adoptar el estilo artístico de Naohiro Shintani, el cual cautivó a los fans en “Dragon Ball Super: Broly”.

Se nota un uso del color más orgánico, líneas más definidas y una fluidez en el combate entre Goku Super Saiyan God y Beerus que supera con creces lo visto en la emisión original de televisión.

Nuevo tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”

Más allá de la “Batalla de los Dioses”: La sorpresa de Freezer

Uno de los puntos que más conversación ha generado en redes sociales es la confirmación de que este proyecto no se limitará al arco de Beerus. El cierre del tráiler mostró un breve pero impactante teaser de la llegada de la Legión de Freezer a la Tierra.

Esto confirma que la producción abarcará también el arco de "La Resurrección de F", consolidando una versión definitiva y cinematográfica de los cimientos de “Dragon Ball Super” antes de dar el salto a las nuevas sagas del manga.

Fecha de estreno y nuevos contenidos

El remaster no solo es un lavado de cara. Se ha confirmado la inclusión de escenas inéditas que profundizarán en el entrenamiento de Vegeta en el planeta de Beerus y diálogos regrabados por los actores de voz originales. El estreno está fijado para la temporada de otoño de 2026, posicionándose como el gran evento de cierre de año para la franquicia de Akira Toriyama.

Ficha Técnica: Dragon Ball Super: Beerus