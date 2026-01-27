El universo creado por Akira Toriyama se prepara para una “reconstrucción total”. El primer gran paso es “Dragon Ball Super: Beerus”, que no es un simple lavado de cara, sino una edición mejorada (Enhanced Edition) diseñada para corregir los problemas de producción que tuvo la serie en 2015. Según lo anunciado por Akio Iyoku (productor ejecutivo), este proyecto busca ofrecer una versión definitiva y cinematográfica del arco que introdujo al Dios de la Destrucción, alineándose mucho más con los bocetos y la visión original de Toriyama.

Tráiler oficial

Lo que hace especial a este “remaster” es que se ha realizado un re-renderizado completo de todo el metraje. Esto significa que veremos batallas con una fluidez y efectos de energía nunca antes vistos en televisión. Además, se han añadido nuevos cortes de animación y secuencias redibujadas desde cero para eliminar las inconsistencias visuales del pasado. En el apartado sonoro, los fans disfrutarán de un doblaje japonés regrabado por el elenco original (incluyendo a la legendaria Masako Nozawa) y una banda sonora renovada que promete mayor impacto emocional en el choque entre el Super Saiyajin Dios y Beerus.

El camino hacia la Saga de Moro

Este estreno, programado para otoño de 2026, servirá como el preludio perfecto para el plato fuerte: “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”. Toei Animation confirmó que esta nueva serie adaptará por fin el Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica. Aunque la producción ya está en marcha, se estima que el estreno de la saga de Moro llegará en 2027, permitiendo que el equipo de animación mantenga los estándares de calidad de primer nivel que se establecerán con el proyecto de Beerus. Veremos a Goku y Vegeta portando el emblema de la Patrulla Galáctica mientras enfrentan a Moro, el devorador de planetas, en una historia que promete ser mucho más oscura y estratégica.

Ficha técnica del proyecto