El anime de “Dragon Ball Super” regresará con la saga de la Patrulla Galáctica

El anime de Dragon Ball Super regresará con un nuevo proyecto que llevará de título Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Esta noticia fue anunciada oficialmente por Toei Animation en el evento Dragon Ball Genkidamatsuri.

Se trata de una adaptación animada de la saga de del Prisionero de la Patrulla Galáctica, también conocida como la saga de Moro, que fue la continuación del arco del Torneo del Poder.

En la trama del arco, Gokú y Vegeta colaboran con los miembros de la Patrulla Galáctica, los guardianes de la paz de la galaxia, para iniciar una batalla a escala súper contra un nuevo enemigo, el Devorador de Planetas Moro.

En la imagen de presentación, Goku y Vegeta aparecen vistos con expresiones severas, con un uniforme y una armadura de batalla con el símbolo de la Patrulla Galáctica en el pecho. Con expresiones severas en sus rostros y un gran emblema de la Patrulla Galáctica de fondo, la imagen muestra a los dos guerreros sayayin uno al lado del otro.

En el evento de anuncio participaron la actriz de voz Masako Nozawa y el productor de Dragon Ball, Akio Iyoku.

Además, se informó que el ganador del Óscar Hans Zimmer también formará parte del proyecto.