El anime de “Dragon Ball Super” regresará con la saga de la Patrulla Galáctica

Por Redacción EC

El anime de Dragon Ball Super regresará con un nuevo proyecto que llevará de título Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Esta noticia fue anunciada oficialmente por Toei Animation en el evento Dragon Ball Genkidamatsuri.

