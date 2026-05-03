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¿Desde cuándo se celebra el Día de Gokú cada 9 de mayo? | Foto: Toei Animation
¿Desde cuándo se celebra el Día de Gokú cada 9 de mayo? | Foto: Toei Animation
Por Redacción EC

Cada 9 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo celebran el Día de Gokú, donde rinden homenaje al protagonista de Dragon Ball, en una celebración que ha trascendido generaciones y fronteras culturales. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por seguidores y respaldada por la industria del anime, hoy se ha convertido en una fecha clave dentro del calendario otaku y en un fenómeno global que se replica tanto en redes sociales como en eventos temáticos. Esta conmemoración no solo destaca la relevancia del personaje, sino también el impacto internacional de la obra creada por Akira Toriyama, cuya historia ha marcado a distintas generaciones. Descubre cómo surgió esta festividad, cuándo fue reconocida oficialmente y qué curiosidades explican por qué se eligió este día tan especial.

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