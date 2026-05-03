Cada 9 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo celebran el Día de Gokú, donde rinden homenaje al protagonista de Dragon Ball, en una celebración que ha trascendido generaciones y fronteras culturales. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por seguidores y respaldada por la industria del anime, hoy se ha convertido en una fecha clave dentro del calendario otaku y en un fenómeno global que se replica tanto en redes sociales como en eventos temáticos. Esta conmemoración no solo destaca la relevancia del personaje, sino también el impacto internacional de la obra creada por Akira Toriyama, cuya historia ha marcado a distintas generaciones. Descubre cómo surgió esta festividad, cuándo fue reconocida oficialmente y qué curiosidades explican por qué se eligió este día tan especial.

¿EN QUÉ MOMENTO SE OFICIALIZÓ ESTA CONMEMORACIÓN MUNDIAL?

Aunque la comunidad de seguidores ya rendía tributo al protagonista de Dragon Ball de manera informal, el reconocimiento legal de esta festividad no llegó sino hasta mediados de la década pasada. Fue en 2015 cuando la Asociación de Aniversarios de Japón otorgó el estatus oficial a esta fecha, tras procesar las solicitudes formales presentadas por Toei Animation.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 9 DE MAYO?

El motivo de la elección de este día tiene un origen lingüístico. En Japón, las fechas se escriben colocando primero el mes y luego el día, por lo que el 9 de mayo se representa como 5/9. Al pronunciar estos números en japonés, el 5 puede leerse como “Go” y el 9 como “Ku”, formando un juego de palabras que coincide con el nombre del personaje. Esta curiosidad cultural fue clave para establecer la efeméride.

Día de Gokú.

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DE GOKÚ EN LA ACTUALIDAD?

Hoy en día, esta fecha funciona como un motor de lanzamientos y un punto de encuentro global para la industria del anime. Las celebraciones integran movimientos comerciales y mediáticos de gran envergadura:

Primicias de la franquicia: es la fecha predilecta para que Toei Animation y Shueisha revelen tráilers o anuncien nuevas producciones cinematográficas y televisivas.

es la fecha predilecta para que Toei Animation y Shueisha revelen tráilers o anuncien nuevas producciones cinematográficas y televisivas. Eventos en videojuegos: los títulos digitales de la saga activan campañas especiales, recompensas exclusivas y torneos temáticos durante toda la jornada.

los títulos digitales de la saga activan campañas especiales, recompensas exclusivas y torneos temáticos durante toda la jornada. Lanzamientos de colección: se presentan líneas de ropa, figuras de edición limitada y mercancía conmemorativa diseñada específicamente para este día.

se presentan líneas de ropa, figuras de edición limitada y mercancía conmemorativa diseñada específicamente para este día. Maratones y comunidad: las televisoras suelen emitir los episodios más icónicos, mientras los actores de doblaje interactúan con los fans en redes sociales y convenciones.

Día de Gokú. (Foto: Toei Animation)

¿QUÉ OTRO PERSONAJE DE DRAGON BALL TIENE SU PROPIO DÍA?

Además de Gokú, Piccolo también posee una fecha conmemorativa. Dentro de la historia original, el 9 de mayo está vinculado a este personaje por un evento clave en el que proclamó su dominio sobre la Tierra. No obstante, con el paso del tiempo y debido a adaptaciones en distintos doblajes internacionales, en algunos países esta celebración se trasladó al 13 de mayo. Esto ha generado que la fecha varíe según la versión que hayan visto los fans, aunque su origen se remonta al mismo día que comparte con Gokú.

Piccolo

¿CÓMO SURGIÓ DRAGON BALL Y SU IMPACTO GLOBAL?

La franquicia nació del trabajo de Akira Toriyama, quien previamente había alcanzado éxito con otra serie. Posteriormente, desarrolló una historia que se publicó entre 1984 y 1995 y que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Con el paso del tiempo, Dragon Ball no solo revolucionó la industria del anime, sino que también inspiró nuevas producciones, consolidándose como una de las obras más influyentes de la cultura popular.