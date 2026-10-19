Por Redacción EC

Después de varias semanas en el centro de la atención mediática por su vida sentimental, Sheyla Rojas volvió a captar miradas en las redes sociales, aunque esta vez por un asunto relacionado con sus negocios. La modelo peruana apareció en una transmisión en vivo de TikTok para impulsar las ventas de Toretto, su marca de jeans, en medio de su estadía en Lima tras regresar de México. Durante la conexión, mostró diferentes prendas, respondió las inquietudes de los compradores y compartió un momento con sus seguidores, quienes no tardaron en llevar la conversación hacia temas que iban más allá de la moda.