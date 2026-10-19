Después de varias semanas en el centro de la atención mediática por su vida sentimental, Sheyla Rojas volvió a captar miradas en las redes sociales, aunque esta vez por un asunto relacionado con sus negocios. La modelo peruana apareció en una transmisión en vivo de TikTok para impulsar las ventas de Toretto, su marca de jeans, en medio de su estadía en Lima tras regresar de México. Durante la conexión, mostró diferentes prendas, respondió las inquietudes de los compradores y compartió un momento con sus seguidores, quienes no tardaron en llevar la conversación hacia temas que iban más allá de la moda.

Sheyla Rojas apuesta por su marca de jeans en una transmisión en vivo

La exintegrante de programas de competencia aprovechó la plataforma digital para acercarse a potenciales clientes y dar a conocer los diseños disponibles de Toretto, emprendimiento que lanzó durante su etapa en televisión. La dinámica incluyó la presentación de modelos y la promoción de precios especiales, anunciados por la moderadora de la cuenta ante la presencia de la propia empresaria.

Sin embargo, la transmisión no estuvo libre de observaciones. Algunos usuarios cuestionaron el valor de determinadas prendas y dejaron comentarios en los que manifestaban que los precios les parecían elevados. Frente a estas reacciones, Rojas continuó con la exhibición de los productos y mantuvo una actitud distendida, sin dejar que las críticas desviaran por completo el propósito comercial de la conexión.

Los usuarios no dejaron pasar las referencias a su vida sentimental

Mientras la modelo intentaba concentrar la atención en los pantalones, varios participantes aprovecharon el espacio para preguntarle por Joaquín Ramírez. Otros recurrieron al humor y mencionaron las rosquitas y el queso cajamarquino, en alusión a los productos típicos de la región vinculada al político. Los comentarios dieron a la transmisión un tono desenfadado y evidenciaron que el interés de parte de la audiencia por su vida privada continúa presente.

La aparición digital se produce en una etapa de cambios personales para la influencer, quien regresó al Perú después de anunciar el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston. Posteriormente, comenzó a dejarse ver junto a Joaquín Ramírez, político cajamarquino con quien confirmó un romance luego de que sus apariciones públicas despertaran especulaciones. Desde entonces, su situación sentimental ha seguido generando conversación en el mundo del espectáculo.

De los pódcast a TikTok: sus actividades en Lima

En los últimos días, Rojas también ha participado en espacios televisivos y pódcast, donde ha compartido aspectos de su nueva etapa. Su reciente incursión en una venta en vivo muestra otra faceta de su presencia pública: la de una empresaria que busca mantener vigente su negocio mientras continúa bajo la mirada de los usuarios de internet.

Toretto forma parte de los proyectos personales que la modelo ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Aunque las reacciones en redes sociales suelen dividirse entre elogios y cuestionamientos, su participación en la transmisión le permitió promocionar directamente sus productos y mantener el contacto con una audiencia que también sigue sus movimientos fuera de las pasarelas y los sets de televisión.

Joaquín Ramírez no consiguió la victoria en las elecciones de Cajamarca

La atención sobre la pareja también coincide con el reciente resultado electoral de Ramírez, quien postuló al Gobierno Regional de Cajamarca en los comicios del domingo 4 de octubre de 2026. Durante la jornada, Sheyla lo acompañó en algunas actividades públicas, incluido un desayuno previo al cierre de las mesas de votación, en una muestra de respaldo a su candidatura.

De acuerdo con el boca de urna de Datum, difundido por América Televisión, el candidato de Cajamarca Renace obtuvo el 20,3% de las preferencias, mientras que Edison Carrasco, de Somos Perú, alcanzó el 30,9%. La diferencia fue de 10,6 puntos porcentuales a favor de Carrasco, quien quedó por delante en la medición difundida. Así, mientras Ramírez afrontaba el revés electoral, Rojas continuó con sus actividades personales y comerciales en Lima, donde sus apariciones siguen despertando interés tanto por sus emprendimientos como por los acontecimientos que rodean su vida sentimental.