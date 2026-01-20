Han pasado 14 largos años desde que las leyendas del anime se emitían al mismo tiempo. Estamos hablando de los que han sido denominados como “los tres grandes” y estos son “ONE PIECE”, “Naruto” y “Bleach”, que en este 2026 tendrán emisión en simultánea. Aquí te contamos todo lo que sabe.

¿Desde cuándo no se emitían los tres animes a la vez?

Este fenómeno, que no ocurría desde la época dorada de 2012, marca el resurgimiento de la “Santísima Trinidad” del Shonen. La industria del anime ha cambiado, pero estos tres gigantes demuestran que su legado es incombustible.

Para los seguidores de la Weekly Shonen Jump, ver a Luffy, Ichigo y Naruto compartir la cartelera de estrenos no es solo nostalgia, es la consolidación de las franquicias que definieron la cultura pop japonesa global.

“ONE PIECE” en 2026: El Clímax de la saga final y el inicio del arco de Elbaph

Este 2026 marca un hito importante en el anime de “ONE PIECE” y es que no solamente es el inicio del arco de Elbaph si no que también es un cambio histórico en el formato ya que, tras casi 27 años de emisión contínua y semanal, ahora pasará a ser por temporada, teniendo solo 26 capítulos en un año.

Los puntos clave que mantienen a “ONE PIECE” en la cima este año son:

Revelaciones del Siglo Vacío: La trama finalmente está conectando cabos sueltos que llevaban décadas en el aire.

La llegada a la tierra de los gigantes: Luffy y sus amigos se la verán ante seres muy poderosos y también iniciará el mejor flashback en la historia de la serie.

Producción de Toei Animation: El estudio ha optado por hacer el anime de temporada para darle una producción legendaria.

Bleach Thousand-Year Blood War: El Regreso del Rey del Estilo

El regreso de "Bleach" con la adaptación de “Thousand-Year Blood War (TYBW)” es, posiblemente, el mayor éxito de retorno en la historia del anime. Tras años de silencio, Studio Pierrot ha devuelto a Ichigo Kurosaki a la pantalla con una fidelidad asombrosa y una madurez visual que apela tanto a los viejos fans como a las nuevas generaciones.

En 2026, “Bleach” destaca por:

Contenido original supervisado por Tite Kubo: El autor ha añadido escenas inéditas y combates que no aparecieron en el manga original, corrigiendo problemas de ritmo del pasado.

Calidad Visual Estacional: A diferencia del formato largo tradicional, Bleach se emite por "cours", lo que permite una animación de nivel cinematográfico en cada batalla.

El Bankai como Tendencia: La revelación de nuevos poderes y la estética oscura de los Quincies han posicionado a Bleach como el anime más "estilizado" del año.

La guerra entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich está alcanzando su punto álgido este año, demostrando que la relevancia de Bleach nunca se desvaneció, solo estaba esperando el momento tecnológico adecuado para brillar.

Naruto: El regreso a los orígenes con los episodios del 20 aniversario

La pieza que completa este rompecabezas histórico es “Naruto”. Aunque la franquicia continúa viva a través de “Boruto”, el gran motor de este año es el estreno de los episodios especiales conmemorativos de la serie original. Estos capítulos, diseñados para celebrar el legado de Masashi Kishimoto, representan el regreso del Naruto clásico con tecnología de animación de última generación.

El impacto de Naruto en la cartelera de este año se resume en:

Nostalgia Estratégica: El regreso del Equipo 7 original permite a los fans revivir la magia de los primeros años de la serie.

Relevancia Global: Naruto sigue siendo la puerta de entrada al anime para millones de personas; su presencia asegura picos de tráfico en plataformas de streaming como Crunchyroll y Netflix.

Homenaje al Shonen Clásico: Estos episodios sirven para recordar por qué las dinámicas de rivalidad y superación de Naruto sentaron las bases para los éxitos actuales del género.

La coincidencia de estos animes en 2026 no es solo un regalo para los fans, es un movimiento estratégico de la industria que aprovecha el poder de las franquicias consolidadas frente a la volatilidad de los nuevos estrenos. El “Big Three” ha vuelto para reclamar su trono, demostrando que, aunque pasen 14 años, su influencia en el corazón de los espectadores permanece intacta.