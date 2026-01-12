Con el reciente vistazo a la segunda temporada de “ONE PIECE”, todas las miradas se han posado sobre Lera Abova. La actriz y modelo ha sido la elegida por Netflix y Eiichiro Oda para interpretar a Nico Robin (introducida inicialmente como Miss All Sunday), la arqueóloga de la organización Baroque Works con un pasado cargado de misterio.

¿Quién es Lera Abova?

Nacida el 4 de noviembre de 1992 en Slavgorod, un pequeño pueblo de Siberia (Rusia), su nombre real es Valeria Smirnova. A los 13 años se mudó a Alemania, país del cual también posee la ciudadanía. Su carrera comenzó en el mundo de la alta moda en 2016, tras ser descubierta por el renombrado fotógrafo David Sims.

Antes de llegar a la actuación, Abova ya era un rostro conocido en la industria del modelaje, protagonizando portadas para Vogue en múltiples países (Francia, Alemania, Australia) y trabajando para marcas de lujo. Su estilo distintivo y su mirada intensa fueron factores clave para que los fans la consideraran el “casting perfecto” incluso antes de su confirmación oficial.

Trayectoria en el cine y la televisión

Aunque su carrera como actriz es relativamente joven, Lera ha participado en proyectos de alto perfil que demuestran su versatilidad para roles físicos y dramáticos:

Anna (2019): Debutó en el cine bajo la dirección de Luc Besson , interpretando a Maude. En esta cinta de acción compartió pantalla con actores de la talla de Helen Mirren y Cillian Murphy.

Debutó en el cine bajo la dirección de , interpretando a Maude. En esta cinta de acción compartió pantalla con actores de la talla de Helen Mirren y Cillian Murphy. Pitch Perfect: Bumper in Berlin (2022): Dio un giro hacia la comedia interpretando a Thea (DJ Das Boot) , demostrando un carisma que rompe con la imagen estoica de sus trabajos anteriores.

Dio un giro hacia la comedia interpretando a , demostrando un carisma que rompe con la imagen estoica de sus trabajos anteriores. Proyectos 2025/2026: Además de su papel en One Piece, aparecerá en producciones como Honey Don’t! (junto a Chris Evans) y el thriller de Netflix Extraterritorial.

Su conexión con Nico Robin

La elección de Abova ha sido celebrada por la comunidad debido a su enorme parecido físico con los diseños originales de Oda. La propia actriz ha compartido mensajes con los fans (la “Gran Flota”) expresando su entusiasmo por el papel. En entrevistas, ha destacado que lo que más le atrae de Robin no es solo su poder, sino su búsqueda de familia y pertenencia, un tema central en la obra.

Su interpretación como Miss All Sunday promete capturar esa dualidad entre una villana sofisticada y una mujer herida que solo busca la verdad histórica a través de los Poneglyphs.