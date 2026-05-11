Este martes 12 de mayo llega a las pantallas de streaming uno de los regresos más esperados por los fanáticos de Marvel Studios. Jon Bernthal se enfunda una vez más en el chaleco de calavera para protagonizar “The Punisher: One Last Kill”, un especial que promete cerrar heridas abiertas y abrir un nuevo capítulo en el lado más oscuro del UCM.

Hora de estreno de “The Punisher: One Last Kill”

“The Punisher: One Last Kill” se estrena este martes 12 de mayo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 12:00 a.m.

Argentina: 12:00 a.m.

Perú: 10:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Paraguay: 12:00 a.m.

Uruguay: 12:00 a.m.

España: 6:00 a.m. (del día siguiente, hora peninsular)

Lista de actores y personajes

El elenco combina rostros conocidos de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones que pondrán en jaque a Frank Castle:

Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher

como Frank Castle / The Punisher Jason R. Moore como Curtis Hoyle

como Curtis Hoyle Judith Light como Ma Gnucci (Villana principal)

Dónde y cómo ver “The Punisher: One Last Kill”

Para ver “The Punisher: One Last Kill”, deberás contar con una suscripción activa a Disney Plus. El especial se lanzará bajo el sello “Marvel Studios Special Presentation”, el mismo formato utilizado previamente en títulos como “Werewolf by Night”.

Para acceder al contenido, simplemente ingresa a la aplicación de Disney+, busca el título en la sección de Marvel o en el banner principal de estrenos del martes 12 de mayo. Recuerda que, debido a su clasificación TV-MA, es posible que debas ajustar los controles de contenido de tu perfil para visualizarlo.

¿De qué trata este nuevo especial?

La trama nos sitúa varios años después de los eventos de su última aparición. Frank Castle ha intentado llevar una vida bajo el radar, pero el surgimiento de un imperio criminal liderado por la despiadada Ma Gnucci lo obliga a abandonar su retiro. Este especial no solo funciona como una historia de redención, sino que se rumorea que establecerá las bases para su próxima aparición en la gran pantalla.

Tráiler oficial

Ficha técnica