Resumen

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"The Punisher: One Last Kill" se estrena oficialmente en Disney Plus este martes 12 de mayo. (Foto: Marvel)
"The Punisher: One Last Kill" se estrena oficialmente en Disney Plus este martes 12 de mayo. (Foto: Marvel)
Por Paolo Valdivia

Este martes 12 de mayo llega a las pantallas de streaming uno de los regresos más esperados por los fanáticos de Marvel Studios. Jon Bernthal se enfunda una vez más en el chaleco de calavera para protagonizar “The Punisher: One Last Kill”, un especial que promete cerrar heridas abiertas y abrir un nuevo capítulo en el lado más oscuro del UCM.

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