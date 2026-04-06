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Marvel estrena el capítulo 4 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again” en Disney Plus este martes 7 de abril. ¿A qué hora estarán disponible el nuevo episodio en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 4 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”
El capítulo 4 de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” se estrenan este martes 7 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m..
- Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)
Sinopsis de la Temporada 2: La resistencia contra el Alcalde Fisk
En esta nueva tanda de episodios, la tensión en Hell’s Kitchen llega a su punto de ebullición. Wilson Fisk (Kingpin), ahora consolidado como el alcalde de Nueva York, ha puesto en marcha su “Iniciativa de Calles Seguras”, una ley anti-vigilantes que criminaliza a héroes como Daredevil.
Matt Murdock, quien intentó alejarse de la violencia tras los trágicos eventos de la primera temporada, se ve obligado a liderar un grupo de resistencia. La trama explorará el dilema moral de Matt: ¿puede salvar la ciudad siguiendo las leyes que Fisk ahora manipula, o deberá romperlas todas para derrocar al “Rey”?
¿Cómo y dónde ver Daredevil: Born Again online?
La serie es una producción original de Marvel Studios, por lo que su distribución es exclusiva a través de streaming.
- Plataforma: Disponible únicamente en Disney Plus.
- Suscripción: Necesitas una suscripción activa a Disney+ (estándar o premium) para acceder al contenido.
- Calidad: El episodio estará disponible en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y Atmos en dispositivos compatibles.
Tráiler oficial
Reparto y Personajes: Regresos muy esperados
El elenco combina caras conocidas de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones clave para el futuro de Marvel:
- Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil.
- Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin.
- Deborah Ann Woll como Karen Page.
- Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.
- Krysten Ritter como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM).
- Wilson Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye.
- Margarita Levieva como Heather Glenn.
Ficha Técnica de “Daredevil: Born Again”
- Título original: Daredevil: Born Again - Season 2.
- Showrunner: Dario Scardapane.
- Directores: Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1).
- Género: Drama legal, Acción, Crimen.
- Clasificación: TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa).
- Número de episodios: 8 episodios (estreno semanal).
- Productora: Marvel Studios / Disney+.
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