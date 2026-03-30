Marvel Television estrena los capítulos 2 y 3 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”. ¿A qué hora estarán disponibles los nuevos episodios en Disney Plus? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de los capítulos 2 y 3 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”

Los capítulos 2 y 3 de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” se estrenan este martes 31 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m..

Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Sinopsis de la Temporada 2: La resistencia contra el Alcalde Fisk

En esta nueva tanda de episodios, la tensión en Hell’s Kitchen llega a su punto de ebullición. Wilson Fisk (Kingpin), ahora consolidado como el alcalde de Nueva York, ha puesto en marcha su “Iniciativa de Calles Seguras”, una ley anti-vigilantes que criminaliza a héroes como Daredevil.

Matt Murdock, quien intentó alejarse de la violencia tras los trágicos eventos de la primera temporada, se ve obligado a liderar un grupo de resistencia. La trama explorará el dilema moral de Matt: ¿puede salvar la ciudad siguiendo las leyes que Fisk ahora manipula, o deberá romperlas todas para derrocar al “Rey”?

¿Cómo y dónde ver Daredevil: Born Again online?

La serie es una producción original de Marvel Studios, por lo que su distribución es exclusiva a través de streaming.

Plataforma: Disponible únicamente en Disney Plus. Suscripción: Necesitas una suscripción activa a Disney+ (estándar o premium) para acceder al contenido. Calidad: El episodio estará disponible en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y Atmos en dispositivos compatibles.

Tráiler oficial

Reparto y Personajes: Regresos muy esperados

El elenco combina caras conocidas de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones clave para el futuro de Marvel:

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil.

como Matt Murdock / Daredevil. Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin.

como Wilson Fisk / Kingpin. Deborah Ann Woll como Karen Page.

como Karen Page. Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.

como Frank Castle / The Punisher. Krysten Ritter como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM).

como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM). Wilson Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye.

como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye. Margarita Levieva como Heather Glenn.

Ficha Técnica de “Daredevil: Born Again”

Título original: Daredevil: Born Again - Season 2.

Daredevil: Born Again - Season 2. Showrunner: Dario Scardapane.

Dario Scardapane. Directores: Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1).

Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1). Género: Drama legal, Acción, Crimen.

Drama legal, Acción, Crimen. Clasificación: TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa).

TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa). Número de episodios: 8 episodios (estreno semanal).

8 episodios (estreno semanal). Productora: Marvel Studios / Disney+.

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