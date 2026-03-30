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Los capítulos 2 y 3 de la Temporada 2 de "Daredevil: Born Again" se estrenan en Disney Plus este martes 31 de marzo. (Foto: Marvel)
Los capítulos 2 y 3 de la Temporada 2 de "Daredevil: Born Again" se estrenan en Disney Plus este martes 31 de marzo. (Foto: Marvel)
Por Paolo Valdivia

Marvel Television estrena los . ¿A qué hora estarán disponibles los nuevos episodios en Disney Plus? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de los capítulos 2 y 3 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”

Los capítulos 2 y 3 de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” se estrenan este martes 31 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:

  • México: 7:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m..
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Paraguay: 10:00 p.m.
  • Uruguay: 10:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Sinopsis de la Temporada 2: La resistencia contra el Alcalde Fisk

En esta nueva tanda de episodios, la tensión en Hell’s Kitchen llega a su punto de ebullición. Wilson Fisk (Kingpin), ahora consolidado como el alcalde de Nueva York, ha puesto en marcha su “Iniciativa de Calles Seguras”, una ley anti-vigilantes que criminaliza a héroes como Daredevil.

Matt Murdock, quien intentó alejarse de la violencia tras los trágicos eventos de la primera temporada, se ve obligado a liderar un grupo de resistencia. La trama explorará el dilema moral de Matt: ¿puede salvar la ciudad siguiendo las leyes que Fisk ahora manipula, o deberá romperlas todas para derrocar al “Rey”?

¿Cómo y dónde ver Daredevil: Born Again online?

La serie es una producción original de Marvel Studios, por lo que su distribución es exclusiva a través de streaming.

  1. Plataforma: Disponible únicamente en Disney Plus.
  2. Suscripción: Necesitas una suscripción activa a Disney+ (estándar o premium) para acceder al contenido.
  3. Calidad: El episodio estará disponible en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y Atmos en dispositivos compatibles.

Tráiler oficial

Reparto y Personajes: Regresos muy esperados

El elenco combina caras conocidas de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones clave para el futuro de Marvel:

  • Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil.
  • Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin.
  • Deborah Ann Woll como Karen Page.
  • Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.
  • Krysten Ritter como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM).
  • Wilson Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye.
  • Margarita Levieva como Heather Glenn.

Ficha Técnica de “Daredevil: Born Again”

  • Título original: Daredevil: Born Again - Season 2.
  • Showrunner: Dario Scardapane.
  • Directores: Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1).
  • Género: Drama legal, Acción, Crimen.
  • Clasificación: TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa).
  • Número de episodios: 8 episodios (estreno semanal).
  • Productora: Marvel Studios / Disney+.

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