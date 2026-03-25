La espera para los fans del “Hombre sin Miedo” ha terminado. Bajo el mandato del Alcalde Fisk, la ciudad de Nueva York se prepara para una nueva era de justicia y conflicto. Disney Plus ha revelado oficialmente el calendario de lanzamientos para la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”, prometiendo una entrega cargada de intensidad que culminará con un evento especial dedicado a The Punisher.

A continuación, detallamos todos los episodios para que no te pierdas ni un minuto de la acción que comienzó este 24 de marzo.

Calendario oficial de episodios de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”

La segunda temporada se distribuirá a lo largo de ocho episodios principales, seguidos de una conclusión impactante en mayo. Esta es la lista oficial de títulos y sus respectivas fechas de estreno:

Episodio 1: The Northern Star – 24 de marzo.

– 24 de marzo. Episodio 2: Shoot the Moon – 31 de marzo.

– 31 de marzo. Episodio 3: The Scales & the Sword – 31 de marzo.

– 31 de marzo. Episodio 4: Gloves Off – 7 de abril.

– 7 de abril. Episodio 5: The Grand Design – 14 de abril.

– 14 de abril. Episodio 6: Requiem – 21 de abril.

– 21 de abril. Episodio 7: The Hateful Darkness – 28 de abril.

– 28 de abril. Episodio 8: The Southern Cross – 5 de mayo.

El regreso de The Punisher: “One Last Kill”

Uno de los momentos más esperados de esta temporada es el cierre programado para el 12 de mayo. Bajo el título “The Punisher: One Last Kill”, este evento final promete reunir a Frank Castle con el vigilante de Hell’s Kitchen en lo que parece ser un enfrentamiento o alianza definitiva bajo el oscuro panorama político de Wilson Fisk.

¿Dónde y a qué hora ver cada capítulo de la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”?

Todos los episodios estarán disponibles exclusivamente en la plataforma Disney Plus. El horario de estreno mundial está fijado para las 8:00 p.m (hora de Perú), permitiendo que los seguidores de Marvel disfruten de los nuevos capítulos cada semana, comenzando con un estreno doble el 31 de marzo (Episodios 2 y 3).

Reparto oficial

Protagonistas principales

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

como Matt Murdock / Daredevil Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

como Wilson Fisk / Kingpin Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher

como Frank Castle / The Punisher Margarita Levieva como Heather Glenn (el nuevo interés amoroso de Matt)

Regresos confirmados (Elenco original de Netflix)

Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Elden Henson como Foggy Nelson

como Foggy Nelson Wilson Bethel como Benjamin Poindexter / Bullseye

como Benjamin Poindexter / Bullseye Ayelet Zurer como Vanessa Fisk

como Vanessa Fisk Krysten Ritter como Jessica Jones (aparición especial confirmada)

Nuevas incorporaciones al UCM

Michael Gandolfini como Daniel Blade (un asistente clave en la alcaldía de Fisk)

como Daniel Blade (un asistente clave en la alcaldía de Fisk) Nikki M. James como Kirsten McDuffie

como Kirsten McDuffie Arty Froushan como Buck Cashman

como Buck Cashman Genneya Walton como BB (una joven vinculada a la resistencia en las calles)

como BB (una joven vinculada a la resistencia en las calles) Matthew Lillard como el Agente Charles (un rol antagónico desde el gobierno)

Ficha Técnica: Daredevil: Born Again (Temporada 2)