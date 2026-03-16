La esperada segunda temporada de "Daredevil: Born Again" ya tiene fecha oficial de estreno en Disney Plus. La serie de Marvel Studios protagonizada por Charlie Cox regresará con nuevos episodios que continuarán la intensa batalla entre el justiciero de Hell’s Kitchen y el poderoso líder criminal Wilson Fisk.

Tras el éxito de su primera temporada, la producción vuelve con una nueva tanda de episodios que profundizarán en el conflicto por el control de Nueva York, prometiendo más acción, drama y conexiones con el universo de Marvel.

Tráiler oficial

Cuándo se estrena la temporada 2 de “Daredevil: Born Again”

La temporada 2 de “Daredevil: Born Again” se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+.

Los nuevos episodios llegarán a la plataforma de streaming de forma semanal, siguiendo el modelo de lanzamiento utilizado en la primera temporada.

La serie continúa formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y se ubica dentro de la Fase Seis, consolidando al personaje de Daredevil como una de las figuras más importantes del catálogo televisivo de Marvel.

De qué tratará la segunda temporada

En esta nueva temporada, Matt Murdock seguirá enfrentándose al creciente poder de Wilson Fisk, quien mantiene una fuerte influencia sobre la ciudad de Nueva York. El villano, también conocido como Kingpin, intensificará su control político y criminal, convirtiendo al justiciero enmascarado en su principal enemigo.

Mientras Fisk busca eliminar a Daredevil y consolidar su poder, Matt Murdock continuará luchando desde las sombras para desmantelar el imperio del crimen que amenaza su ciudad. La temporada promete una historia centrada en la resistencia, la rebelión y la lucha por recuperar el alma de Nueva York.

Además, se espera el regreso de varios personajes conocidos del universo de la serie, ampliando el conflicto entre héroes y villanos y conectando con historias previas del personaje en televisión.

Reparto confirmado

La segunda temporada contará nuevamente con varios actores clave que dieron vida a los personajes en la primera entrega:

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

como Matt Murdock / Daredevil Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

como Wilson Fisk / Kingpin Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Wilson Bethel como Bullseye

como Bullseye Ayelet Zurer como Vanessa Fisk

Ficha técnica