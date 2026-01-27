Marvel Studios ha confirmado oficialmente que la segunda temporada de “Daredevil: Born Again” se estrenará el 24 de marzo en Disney Plus, consolidando el regreso definitivo del Hombre sin Miedo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras una primera temporada que marcó un nuevo punto de partida para Matt Murdock, la serie se prepara para profundizar aún más en su lado más oscuro, violento y emocional.

Tráiler oficial de la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”

El regreso de Matt Murdock al centro del MCU

Interpretado nuevamente por Charlie Cox, Matt Murdock continúa su doble vida como abogado y justiciero en Hell’s Kitchen. La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” promete reforzar su lugar dentro del MCU, conectando su historia con eventos y personajes clave del universo Marvel actual.

Esta nueva entrega apostará por un tono más maduro, manteniendo la esencia callejera y realista que convirtió al personaje en uno de los favoritos del público, pero adaptándolo al enfoque narrativo de Marvel Studios.

Una temporada clave tras el éxito de la primera entrega

La primera temporada funcionó como una reintroducción del personaje, estableciendo nuevas reglas, conflictos y relaciones. Ahora, la segunda temporada se perfila como el momento en el que la serie eleva su intensidad, con consecuencias reales para Matt Murdock tanto dentro como fuera del traje de Daredevil.

Los nuevos episodios explorarán los dilemas morales del personaje, su lucha interna entre la justicia legal y la justicia vigilante, y el impacto que sus decisiones tienen en la ciudad de Nueva York.

Villanos, conflictos y una historia más oscura

Aunque Marvel mantiene en reserva muchos detalles de la trama, se espera que la segunda temporada presente amenazas más complejas y personales. La narrativa apuntará a un enfrentamiento donde la línea entre héroe y villano será cada vez más difusa, obligando a Daredevil a replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar.

Este enfoque refuerza el carácter más adulto de la serie, diferenciándola de otras producciones del catálogo de Disney Plus.

Ficha técnica