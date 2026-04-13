Marvel estrena el capítulo 5 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again” en Disney Plus este martes 14 de abril. ¿A qué hora estarán disponible el nuevo episodio en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 2 de “Daredevil: Born Again”

El capítulo 5 de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” se estrenan este martes 14 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m..

Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Sinopsis de la Temporada 2: La resistencia contra el Alcalde Fisk

En esta nueva tanda de episodios, la tensión en Hell’s Kitchen llega a su punto de ebullición. Wilson Fisk (Kingpin), ahora consolidado como el alcalde de Nueva York, ha puesto en marcha su “Iniciativa de Calles Seguras”, una ley anti-vigilantes que criminaliza a héroes como Daredevil.

Matt Murdock, quien intentó alejarse de la violencia tras los trágicos eventos de la primera temporada, se ve obligado a liderar un grupo de resistencia. La trama explorará el dilema moral de Matt: ¿puede salvar la ciudad siguiendo las leyes que Fisk ahora manipula, o deberá romperlas todas para derrocar al “Rey”?

¿Cómo y dónde ver Daredevil: Born Again online?

La serie es una producción original de Marvel Studios, por lo que su distribución es exclusiva a través de streaming.

Plataforma: Disponible únicamente en Disney Plus. Suscripción: Necesitas una suscripción activa a Disney+ (estándar o premium) para acceder al contenido. Calidad: El episodio estará disponible en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y Atmos en dispositivos compatibles.

Tráiler oficial

Reparto y Personajes: Regresos muy esperados

El elenco combina caras conocidas de la serie original de Netflix con nuevas incorporaciones clave para el futuro de Marvel:

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil.

como Matt Murdock / Daredevil. Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin.

como Wilson Fisk / Kingpin. Deborah Ann Woll como Karen Page.

como Karen Page. Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.

como Frank Castle / The Punisher. Krysten Ritter como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM).

como Jessica Jones (su regreso oficial al UCM). Wilson Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye.

como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye. Margarita Levieva como Heather Glenn.

Ficha Técnica de “Daredevil: Born Again”

Título original: Daredevil: Born Again - Season 2.

Daredevil: Born Again - Season 2. Showrunner: Dario Scardapane.

Dario Scardapane. Directores: Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1).

Aaron Moorhead & Justin Benson (Episodio 1). Género: Drama legal, Acción, Crimen.

Drama legal, Acción, Crimen. Clasificación: TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa).

TV-MA (Contenido para adultos por violencia intensa). Número de episodios: 8 episodios (estreno semanal).

8 episodios (estreno semanal). Productora: Marvel Studios / Disney+.

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