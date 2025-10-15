“Daredevil: Born Again” Temporada 2: fecha de estreno en Disney Plus

La página oficial de The Walt Disney Company confirmó que la esperada segunda temporada de “Daredevil: Born Again” se estrenará el 4 de marzo de 2026 exclusivamente por Disney Plus.La serie, protagonizada por Charlie Cox como el abogado ciego Matt Murdock, marcará el regreso de uno de los héroes más queridos del universo Marvel televisivo.

Esta nueva entrega formará parte de la ‘Fase Seis’ del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y constará de ocho episodios cargados de acción, drama y justicia en las calles de Nueva York.

Posible sinopsis de “Daredevil: Born Again” Temporada 2

Tras los sucesos del final de la primera temporada, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) se consolida como alcalde de Nueva York y amplía su control sobre la ciudad.Mientras tanto, Matt Murdock enfrenta una crisis moral que lo obliga a decidir entre seguir las reglas o volver a ser el vigilante temido por los criminales.

El regreso de Jessica Jones (Krysten Ritter) promete una alianza inesperada entre héroes urbanos, mientras nuevos villanos, como Mr. Charles (Matthew Lillard), introducen amenazas que pondrán en jaque el frágil equilibrio de poder.La temporada explorará temas como la corrupción política, la justicia callejera y las consecuencias personales de ser un héroe en las sombras.

Elenco confirmado y nuevos personajes

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

como Matt Murdock / Daredevil Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

como Wilson Fisk / Kingpin Ayelet Zurer como Vanessa Fisk

como Vanessa Fisk Krysten Ritter como Jessica Jones

como Jessica Jones Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher

como Frank Castle / Punisher Wilson Bethel como Bullseye

como Bullseye Matthew Lillard como Mr. Charles

como Mr. Charles Elden Henson como Foggy Nelson

como Foggy Nelson Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Clark Johnson y Nikki M. James en roles secundarios

La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” está dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, conocidos por su trabajo en “Loki” y “Moon Knight”. El showrunner principal será Dario Scardapane, quien promete un enfoque más cohesivo y fiel al espíritu del cómic original “Born Again” de Frank Miller.

El rodaje concluyó a mediados de 2025 en Nueva York, y la serie ya se encuentra en etapa de postproducción.

Ficha técnica