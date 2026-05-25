Los viajeros que pasan por aeropuertos en Estados Unidos podrían escuchar en algún momento una alerta llamada “Code Adam”, un protocolo de emergencia que se activa cuando un menor desaparece dentro de las instalaciones. El sistema busca localizar rápidamente al niño mediante una búsqueda coordinada entre empleados y autoridades.

Según John Bischoff, vicepresidente de la División de Niños Desaparecidos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), este procedimiento demostró ser muy efectivo.

“Code Adam está diseñado para localizar rápidamente a niños desaparecidos mediante una búsqueda inmediata y coordinada, que a menudo se resuelve en cuestión de minutos”, explicó Bischoff en conversación con Travel + Leisure, destacando que “este recurso ha sido ampliamente adoptado y sigue siendo una herramienta crítica para la seguridad infantil”.

El sistema fue creado en 1994 y recibió su nombre en honor a Adam Walsh, un niño de 6 años que fue secuestrado en una tienda Sears en Florida. Sus padres, John y Revé Walsh, ayudaron posteriormente a fundar el NCMEC, organización dedicada a la protección de menores y la búsqueda de niños desaparecidos.

El sistema activa una búsqueda inmediata coordinada entre empleados, seguridad y policías para localizar al menor rápidamente. (Foto por DANIEL SLIM / AFP)

Aunque muchas personas relacionan el “Code Adam” con aeropuertos, el protocolo también se utiliza en supermercados, tiendas minoristas y edificios federales en todo el país.

Según el sitio web de la Fiscalía General de Hawá, el programa comenzó en tiendas Walmart y actualmente es usado en más de 45.000 lugares en Estados Unidos. Además, las autoridades ofrecen este sistema de manera gratuita a los establecimientos que deseen implementarlo.

El procedimiento sigue siempre los mismos pasos: obtener una descripción del menor, anunciar el “Code Adam”, iniciar la búsqueda inmediata con todo el personal disponible, contactar a la policía, localizar al niño y finalmente cerrar el incidente.

Bischoff explicó: “Code Adam se utiliza en aeropuertos igual que en cualquier otro establecimiento y sigue los mismos pasos básicos en cualquier lugar”.

Expertos recomiendan a los viajeros mantener la calma y seguir las instrucciones del personal si escuchan esta alerta. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

Asimismo, indicó que los empleados entrenados reciben funciones específicas y supervisan entradas, salidas, baños y otras áreas clave.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantener la calma si escuchan esta alerta dentro de un aeropuerto.

“Los viajeros deben permanecer tranquilos, quedarse con su grupo y seguir las instrucciones del personal del aeropuerto”, señaló Bischoff. También pidió que cualquier persona que vea a un niño que coincida con la descripción informe de inmediato al personal de seguridad o a la policía.

Finalmente, Bischoff recordó que durante estas situaciones es importante no difundir información sin confirmar ni ingresar a zonas restringidas mientras se desarrolla la búsqueda.

Cuál es el protocolo a seguir cuando se activa un “Código Adam”

Cuando se activa un “Código Adam”, el personal del aeropuerto, tienda o edificio obtiene rápidamente una descripción del menor desaparecido y comienza una búsqueda inmediata dentro de las instalaciones. Los empleados son asignados a entradas, salidas, baños y otras áreas clave para evitar que el niño salga del lugar sin ser localizado.

El protocolo normalmente sigue estos pasos:

Obtener una descripción detallada del menor

Anunciar el “Código Adam” por altavoces

Iniciar una búsqueda inmediata con todo el personal disponible

Vigilar entradas, salidas y zonas restringidas

Llamar a la policía si el menor no aparece rápidamente

Confirmar la localización del niño y cerrar la alerta

Si el menor no aparece en pocos minutos, las autoridades continúan el operativo hasta encontrarlo. El protocolo también pide a los visitantes mantener la calma, seguir las instrucciones del personal y reportar de inmediato cualquier niño que coincida con la descripción difundida.

El principal del “Code Adam” es encontrar al menor lo más rápido posible y garantizar su seguridad.

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