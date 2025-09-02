“Marvel Zombies”: Tráiler oficial y fecha de estreno

Disney ha confirmado el estreno de la nueva serie animada de “Marvel Zombies”, perteneciente a uno de los nuevos universos del MCU. ¿Cuándo llegará a la plataforma digital? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Tráiler oficial

Fecha de estreno de “Marvel Zombies”

La esperada serie animada de Marvel Zombies se estrenará en exclusiva en Disney Plus el próximo 24 de septiembre de 2025. Esta producción, que forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel, reimagina a los héroes y villanos más grandes del UCM, ahora enfrentando una devastadora plaga zombi.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La miniserie, que constará de cuatro episodios, ha sido descrita como un proyecto de gran intensidad que marca un hito para Marvel Studios Animation, al ser la primera producción animada de la compañía en recibir una clasificación para adultos (TV-MA) debido a su contenido violento. El programa presentará a una nueva generación de héroes luchando por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico lleno de zombis.

Sinopsis de “Marvel Zombies”

La serie reimagina el Universo Marvel, mostrando a una nueva generación de héroes que deben enfrentarse a un apocalipsis zombi. Este brote ha infectado a muchos de los más grandes héroes y villanos del UCM, obligando a los supervivientes a luchar contra sus antiguos aliados y por su propia supervivencia en un mundo devastado.

Ficha técnica de “Marvel Zombies”

Título Original: Marvel Zombies

Género: Animación, Acción, Terror, Superhéroes, Zombis, Cómic, Miniserie de TV.

País de Origen: Estados Unidos

Año de Lanzamiento: 2025

Plataforma de Estreno: Disney+

Fecha de Estreno: 24 de septiembre de 2025

Creador: Zeb Wells

Director: Bryan Andrews

Número de Episodios: Indefinido

Clasificación: Se ha reportado que será la primera serie de Marvel Studios Animation con clasificación para adultos (TV-MA), siendo “bastante intensa y violenta”.

Sinopsis: La serie reimagina el Universo Marvel, mostrando a una nueva generación de héroes que debe enfrentarse a un azote zombi en constante expansión que ha infectado a muchos de los héroes y villanos más grandes del UCM.

Reparto (voces conocidas):