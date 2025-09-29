"Elizabeth Olsen sorprendió a sus fanáticos durante la Comic Con de Los Ángeles al confesar que no recuerda absolutamente nada de su participación en la nueva serie animada de Marvel, “Marvel Zombies”. La actriz, de 36 años, presta su voz a Wanda Maximoff, mejor conocida como la Bruja Escarlata, pero asegura que la experiencia fue tan lejana en el tiempo que apenas conserva recuerdos vagos del proceso.

“Lo grabé hace años, ni siquiera sé de qué trata”, dijo con una risa nerviosa. “Necesito verla porque no tengo idea de qué pasa en Marvel Zombies”, agregó. Para sorpresa de muchos, Olsen reveló que ni siquiera estuvo en un estudio de grabación formal, sino que hizo todo desde su casa, probablemente durante la pandemia.

Su regreso como Wanda Maximoff ocurre después de su participación en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022), donde el personaje tuvo un papel fundamental en el rumbo del MCU. Ahora, en esta nueva apuesta animada de tono más oscuro, la actriz aparece en tres de los cuatro episodios de la serie, aunque, paradójicamente, sin memoria de la trama que ayudó a crear.

Wanda Maximoff es un personaje ficticio interpretada por Elizabeth Olsen (Foto: Marvel)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OLSEN DEMUESTRA DISTANCIA CON EL GÉNERO DE SUPERHÉROES

En entrevistas pasadas, la actriz ha reconocido que, aunque valora el impacto de Marvel en su carrera, no necesariamente consume este tipo de historias en su vida personal. “No siempre he tomado decisiones alineadas con mi gusto personal, y siento que todavía tengo que demostrarlo cuando hablo de cine o literatura”, manifestó en NPR.

El contraste es evidente: mientras los fanáticos esperan ansiosos cada novedad del MCU, Olsen se muestra honesta sobre su relación más pragmática con el estudio. Para ella, Wanda Maximoff es un logro profesional enorme, pero no exactamente el reflejo del arte que disfruta como espectadora. Una postura que, aunque sorprende a algunos, la humaniza ante un público acostumbrado a ver a los actores completamente inmersos en sus papeles.

SU SINCERIDAD TAMBIÉN ABRE LA PREGUNTA SOBRE SU FUTURO EN LA FRANQUICIA

Con proyectos como “Avengers: Doomsday” (2026) y “Avengers: Secret Wars” (2027) en camino, muchos esperaban verla de regreso. Sin embargo, Olsen ya ha mostrado cierta cautela y, al ser consultada sobre nuevas colaboraciones con los hermanos Russo, respondió con evasivas y un rotundo “no” respecto a permanecer en Londres para filmaciones.

Mientras tanto, Olsen se encuentra enfocada en otros proyectos que sí conectan con sus intereses artísticos, como la película “Panic Carefully” y el piloto de FX titulado “Seven Sisters”. Un giro hacia producciones más íntimas y personales, que marcan distancia del espectáculo masivo que representa Marvel.

Al final, su confesión sobre “Marvel Zombies” no solo generó risas, sino también un recordatorio: incluso dentro del universo de superhéroes más exitoso del cine y la televisión, los actores son personas con gustos propios, memorias borrosas y la libertad de elegir caminos diferentes.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.