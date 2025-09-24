El final de “Marvel Zombies” en Disney Plus dejó a los fanáticos del UCM con más preguntas que respuestas. La serie, que ya se había atrevido a llevar al límite la idea de un apocalipsis zombi con los héroes más queridos de Marvel, cerró su temporada con un episodio tan oscuro como inquietante, repleto de sacrificios, ilusiones y revelaciones que redefinen el rumbo de sus protagonistas.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “MARVEL ZOMBIES”?

La historia culmina con Kamala Khan liderando a un grupo de héroes supervivientes en Kamar-Taj, listos para enfrentarse a la amenaza definitiva: la Bruja Escarlata y su ejército de no muertos.

Pese a la unión de figuras como Spider-Man, Valkyrie y Shang-Chi, el poder combinado de Wanda, amplificado por las Gemas del Infinito canalizadas a través de Hulk, resulta demasiado abrumador. Al borde de la derrota, Kamala acepta que su única salida es ceder sus poderes a la hechicera.

Lo que sigue es un estallido mágico que lo cambia todo. Kamala despierta en su cama, en lo que parece ser su hogar normal, con sus padres vivos y sus amigos tocando la puerta. La aparente normalidad se pinta como un “final feliz”, pero pronto se revelan grietas: la realidad comienza a distorsionarse y Riri Williams aparece para advertirle que nada de lo que ve es real. El rostro horrorizado de Kamala cierra el episodio con un suspenso escalofriante.

El final de "Marvel Zombies" explicado es una historia particularmente espantosa (Foto: Disney Plus)

FINAL EXPLICADO DE “MARVEL ZOMBIES”

La explicación más sólida es que Wanda creó una ilusión , tal como lo hizo en “WandaVision”, atrapando a Kamala en un mundo falso donde todo parece perfecto. Esto significa que la plaga zombi sigue asolando el planeta, que los héroes que lucharon en Kamar-Taj probablemente perecieron, y que Kamala, en lugar de salvar a sus amigos, ha sido condenada a vivir en una mentira cuidadosamente construida por la Bruja Escarlata.

El regreso de Riri Williams en el final es otra pieza clave del rompecabezas. Aunque se creía que había muerto en los primeros episodios tras ser mordida, la serie sugiere que pudo haber desarrollado un antídoto contra la infección. Su presencia al final, luchando aún contra zombis y tratando de liberar a Kamala de la ilusión, abre la posibilidad de que Riri sea una de las últimas esperanzas para la humanidad dentro de este universo alterno.

Más allá de las ilusiones, el plan de Wanda es aterrador. Su objetivo es usar las Gemas del Infinito y el poder de Kamala para recrear la realidad a su manera, aunque para ello necesite un ejército de no muertos. Si bien su cuerpo parece curarse en ciertos momentos, todavía hay destellos de que sigue siendo una zombi bajo la fachada. Su mundo “salvado” es, en realidad, una prisión de espejismos que asegura su dominio.

OTROS MISTERIOS DEL FINAL TAMBIÉN MERECEN ATENCIÓN

El caso de Ant-Man, reducido a una cabeza parlante gracias al poder de la Gema de la Mente, y la aparición de Blade Knight, avatar de Khonshu en lugar de Marc Spector, refuerzan el carácter caótico y experimental de la serie. Son detalles que enriquecen el trasfondo del apocalipsis zombi y que podrían ser semillas para futuras historias.

El origen de la plaga, recordado en el final, conecta directamente con el episodio de “¿Qué pasaría si…?”, cuando Janet van Dyne regresó infectada del Reino Cuántico y desencadenó la catástrofe. La conexión con Thanos zombificado y el Guantelete del Infinito sigue siendo un recordatorio de que este universo está plagado de amenazas aún mayores que las hordas hambrientas.

Por ahora, Disney y Marvel no han confirmado una segunda temporada de “Marvel Zombies”. Sin embargo, la ambigüedad del final, el suspenso alrededor de Kamala atrapada en la ilusión de Wanda y la supervivencia de Riri sugieren que la historia está lejos de terminar. El público ya clama por más, y si algo nos enseñó este cierre es que, en un mundo devastado por zombis, la verdadera pesadilla no es la muerte, sino vivir en una mentira eterna.

