Marvel Studios ya tiene su 2025 definido, y todo apunta a que será un año de giros sorprendentes. Con “Thunderbolts” encendiendo la polémica y “Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” marcando un nuevo comienzo, la mirada de millones de fans se concentra en “Avengers: Doomsday”, el evento que promete sacudir los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel.

La maquinaria de Marvel siempre ha sabido cómo mantener la expectativa al rojo vivo. Entre adelantos, rumores y filtraciones cuidadosamente calculadas, los seguidores creen tener claro el rumbo de la saga… hasta que aparece un detalle inesperado que cambia las teorías por completo. Y eso es justamente lo que acaba de ocurrir con el regreso de un personaje cuya sombra se hacía sentir desde hace años.

Blade regresó en la nueva serie animada de Disney+, "Marvel Zombies" (Foto: Marvel)

UN REGRESO QUE NADIE VEÍA VENIR

Ese regreso no es otro que el de Blade, el cazador de vampiros que marcó a toda una generación de fanáticos de los cómics y del cine de acción. Tras promesas incumplidas y proyectos que parecían no despegar nunca, la oscuridad finalmente se disipó para dar paso al regreso de Eric Brooks, esta vez bajo el sello oficial del MCU.

Lo curioso es que su retorno no llegó en la forma que la mayoría esperaba. En lugar de un estreno explosivo en cines, Blade hizo su aparición en la serie animada “Marvel Zombies”, disponible en Disney+. Allí, con su look inconfundible y su espada lista, el cazador dejó claro que aún tiene un papel importante dentro del universo de superhéroes más popular del planeta.

Sin embargo, hubo un detalle que generó debate entre los fans más atentos: la voz detrás del personaje. Aunque la animación se inspira fuertemente en la imagen de Mahershala Ali —el actor que Marvel presentó en 2019 como el nuevo Blade—, no es él quien lo interpreta en esta versión animada. En su lugar, el encargado de darle vida es Todd Williams, un giro inesperado que muchos han interpretado como una señal de los problemas detrás del proyecto principal.

Y ES QUE HABLAR DE BLADE EN EL MCU ES HABLAR DE UNA HISTORIA LLENA DE OBSTÁCULOS

Desde que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció a Blade en la San Diego Comic-Con de 2019, la película ha sufrido múltiples retrasos, cambios de guionistas y directores, y el golpe inevitable de la pandemia mundial. Lo que parecía una apuesta segura para revitalizar la franquicia terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más complicados de Marvel en los últimos años.

A pesar de ello, el simple hecho de verlo en acción dentro de “Marvel Zombies” ha devuelto la ilusión a los seguidores. Es una confirmación de que el cazador de vampiros no ha sido olvidado y que su gran debut en solitario sigue en el horizonte. Por ahora, esta aparición sirve como aperitivo, un recordatorio de que su legado aún está vivo y listo para desarrollarse.

Marvel siempre ha demostrado que sabe jugar a largo plazo, y con Blade no parece ser la excepción. Su inesperado regreso en la animación podría ser solo la antesala de algo mucho más grande. Si 2025 promete ser un año clave con proyectos que sacudirán la franquicia, el camino del cazador de vampiros podría ser el giro oscuro que nadie vio venir, pero que todos estaban esperando.

