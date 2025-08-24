Prepárate para sumergirte en el universo Marvel como nunca antes. “Thunderbolts*” llega a Disney+ el 27 de agosto de 2025, marcando la entrada de una de las historias más emblemáticas del UCM. Con una mezcla de acción, espionaje y una carga emocional inesperada, esta entrega promete ser mucho más que otra cinta de superhéroes. Precursor de una nueva era para los anti-héroes, su estreno en streaming es uno de los lanzamientos más esperados del año.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “THUNDERBOLTS*”?

La película reúne a un equipo de antihéroes disfuncionales —Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y U.S. Agent— que, tras caer en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine, deben enfrentar una oscura misión gubernamental. A medida que avanzan, luchan no solo contra enemigos externos, sino también contra los rincones más sombríos de su propia historia. ¿Lograrán redimirse antes de caer en la destrucción?

Los Thunderbolts son los nuevos Vengadores, un equipo de marginados formado por agentes caídos en desgracia que juntan sus poderes (Foto: Disney Plus)

Lejos de la acción superflua, “Thunderbolts” destaca por su enfoque introspectivo y maduro. Críticos y audiencias alabaron su carga emocional: aborda temas como el trauma, la depresión y la soledad desde una perspectiva íntima. Florence Pugh y Lewis Pullman destacan por dar profundidad y humanidad a personajes que luchan tanto internamente como contra enemigos externos.

Atención a los últimos minutos: al final, el título cambia a “The New Avengers”, presentando un giro significativo liderado por Valentina de Fontaine. La escena post-créditos insinúa además la llegada de los Cuatro Fantásticos al UCM, marcando el inicio de las grandes alianzas futuras como “Avengers: Doomsday” y “Secret Wars”.

EL REPARTO DE ACTORES DE “THUNDERBOLTS*”

El filme destaca por reunir a actores consagrados del UCM y otros nuevos en papeles clave:

Florence Pugh (Yelena Belova)

(Yelena Belova) Sebastian Stan (Bucky Barnes)

(Bucky Barnes) David Harbour (Red Guardian)

(Red Guardian) Wyatt Russell (U.S. Agent)

(U.S. Agent) Hannah John-Kamen (Ghost)

(Ghost) Olga Kurylenko (Taskmaster)

(Taskmaster) Julia Louis-Dreyfus (Valentina de Fontaine)

(Valentina de Fontaine) Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry, una incorporación poderosa y compleja al grupo

¿DÓNDE Y CÓMO VER “THUNDERBOLTS*”?

“Thunderbolts*” estará disponible exclusivamente en Disney+ a partir del 27 de agosto. En Estados Unidos, los planes actuales son:

Disney+ con anuncios : 7,99 dólares por mes

: Disney+ Premium (sin anuncios, con descargas y 4K UHD) : 13,99 dólares por mes

: Además, existe el Disney Bundle (Disney+, Hulu y ESPN+), que cuesta desde 14,99 dólares por mes con anuncios y 24,99 dólares por mes en su versión sin anuncios

Esta película es la última entrega de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel, estrenada en cines en mayo y ahora marcada como antesala a la Fase Seis. Con su estreno en Disney+, se espera que el título renueve el interés en la saga y prepare el terreno para futuras producciones épicas.

