¿Quién es quién en “Thunderbolts*”? La película con la que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) cierra su Fase 5 reúne a un talentoso grupo de intérpretes, entre los que destacan estrellas como Florence Pugh y Sebastian Stan. Así, si llegaste a esta nota, seguro quieres conocer a todos los actores y personajes del largometraje. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el filme está dirigido por Jake Schreier y se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje, tiempo en el que exploramos la historia de un peculiar grupo de antihéroes.

Resulta que ellos caen en una trampa mortal y se ven obligado a afrontar una peligrosa misión que podría traerles la redención... solamente si se unen como equipo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Thunderbolts*”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THUNDERBOLTS*”?

1. Florence Pugh como Yelena Belova

En “Black Widow”, Natasha Romanoff se reunió con su familia sustituta, incluida su hermana, Yelena Belova. Ahora, veremos a esta última en más escenas de lucha.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Florence Pugh, nominada al Óscar gracias a “Little Women”. Entre sus proyectos previos, también se encuentran: “Midsommar”, “Oppenheimer”, “Dune: Part Two” y “We Live in Time”.

Florence Pugh como Yelena Belova en una imagen promocional de la película "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

2. Sebastian Stan como Bucky Barnes

Bucky Barnes hizo su debut en el MCU con “Captain America: The First Avenger”, donde lo conocimos como amigo de la infancia de Steve Rogers. Ahora, tiene un papel activo en los Thunderbolts*.

El actor que lo interpreta es Sebastian Stan, nominado al Óscar por su trabajo en “The Apprentice”. Él también es integrante de los elencos de “A Different Man”, “The Martian”, “I, Tonya” y “Fresh”.

Sebastian Stan como Bucky Barnes en una imagen promocional de la película "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

3. Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

John Walker fue presentado en “The Falcon and the Winter Soldier”. Sin embargo, con el suero del supersoldado en sus venas, ahora es una incorporación fuerte, aunque inestable, a los Thunderbolts*.

El rol es asumido por Wyatt Russell, cuya filmografía incluye títulos como: “22 Jump Street”, “Under the Banner of Heaven”, “Black Mirror” y “Monarch: Legacy of Monsters”.

Wyatt Russell como John Walker en una imagen promocional de la película "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

4. David Harbour como Alexei Shostakov / Red Guardian

Alexei fue la figura paterna de Natasha Romanoff y Yelena Belova, al que conocimos en “Black Widow”. En “Thunderbolts*”, es visto inicialmente con su casa hecha un desastre y con la barba más larga que nunca.

El intérprete que le da vida al personaje es David Harbour, a quien también hemos visto en “Stranger Things”, “Hellboy”, “Santa Claus in Violent Night” y “Gran Turismo”.

David Harbour como Alexei Shostakov en una imagen promocional de la película "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

5. Lewis Pullman como Bob / Sentry / Void

El casting de Lewis Pullman como Bob se dio a conocer en enero del 2024, sustituyendo a Steven Yeun tras la salida de este último actor de la producción del MCU.

Previamente, el histrión ha aparecido en proyectos como “Bad Times at the El Royale”, “Lessons in Chemistry”, “Top Gun: Maverick” y “Outer Range”.

Lewis Pullman como Bob en una escena de la película "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

Otros actores y personajes de “Thunderbolts*”:

Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster

Geraldine Viswanathan como Mel

Hannah John-Kamen como Ava Starr / Ghost

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Chris Bauer

Wendell Edward Pierce