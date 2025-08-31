El episodio 5 de la serie “Alien: Earth” (en español: “Alien: Planeta Tierra“) está a punto de estrenarse, trayendo consigo muchas más dosis de terror y ciencia ficción. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres saber todos los detalles sobre su lanzamiento. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutarlo. ¡Presta atención!

Vale precisar que este capítulo da un giro dramático luego de que Wendy (Sydney Chandler) lograra establecer una conexión psíquica con un Chestburster.

Y es que nos sumerge en los eventos ocurridos a bordo de la USCSS Maginot, justo antes de estrellarse en la Tierra.

De esta manera, el episodio funciona como un extenso flashback que promete responder preguntas cruciales sobre lo que realmente ocurrió en la nave de Weyland-Yutani.

Además, el avance sugiere la existencia de un posible traidor entre la tripulación, con Morrow (Babou Ceesay) buscando al responsable mientras intenta mantener el control de la situación.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo 5 de “Alien: Earth”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “ALIEN: EARTH”?

El quinto episodio de la serie, titulado “In Space, No One...”, se estrena el martes 2 de septiembre del 2025, fecha que deberías anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “ALIEN: EARTH”?

Tal como te puedes imaginar, el capítulo estará disponible en horarios simultáneos para diferentes regiones, de acuerdo con la programación establecida en la siguiente tabla.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 9:00 p.m. España 2:00 a.m. del miércoles 3 de septiembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “ALIEN: EARTH”?

La serie “Alien: Earth” mantiene su estrategia de distribución multiplataforma.

En Estados Unidos : FX y Hulu (LINK OFICIAL)

: FX y Hulu (LINK OFICIAL) En Latinoamérica y España: Disney Plus (LINK OFICIAL)

Por lo tanto, para ver el episodio 5 sin interrupciones, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma correspondiente según tu ubicación geográfica.

EL CALENDARIO DE LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “ALIEN: EARTH”

El calendario restante de la “Alien: Earth” incluye:

Episodio 6: “The Fly” - martes 9 de septiembre del 2025

“The Fly” - martes 9 de septiembre del 2025 Episodio 7: “Emergence” - martes 16 de septiembre del 2025

“Emergence” - martes 16 de septiembre del 2025 Episodio 8: “The Real Monsters” - martes 23 de septiembrel de 2025

Lily Newmark intepreta a Nibs, una híbrido de la serie "Alien: Earth" que cree estar embarazada tras un evento traumático (Foto: FX Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí