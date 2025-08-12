Martín Vizcarra afronta nuevo pedido de prisión preventiva en su contra - Últimas noticias EN VIVO
Durante la sesión, el juez dijo que la sustentación del pedido debía ser “puntual” y que iba a dar a la fiscalía hasta 50 minutos para exponer la evidencia del caso (25 minutos como máximo por cada proyecto) y otros 20 minutos para el “peligro procesal”, es decir, para que argumente porque hay riesgo de fuga. El mismo tiempo se dará a la defensa para su contraargumentación.
La audiencia iba a realizarse originalmente el viernes 8 de agosto. Sin embargo, el juez decidió postergarla para este miércoles 13 debido a que tanto la defensa como la fiscalía presentaron documentación adicional relacionada al pedido y era necesario darles tiempo para analizarla.
El fiscal considera que en ese plazo el juicio por este importante caso ya debería haberse resuelto con una sentencia.
Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, busca que se varíe la comparecencia simple (sin restricciones) que actualmente cumple Martín Vizcarra por seis meses de prisión preventiva.
El Poder Judicial, por intermedio del juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, evalúa este miércoles, 13 de agosto, el pedido de prisión preventiva hecho por la fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra, por presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).
“ Exijo capacidad de síntesis, porque ya contamos todos con la información material. La réplica y la dúplica se desarrollarán en un promedio de 10 minutos. Si tengo preguntas adicionales, será un nuevo debate y se desarrollará con un nuevo tiempo (...) Va a tener que ser todo rápido”, dijo el juez Jorge Chávez Tamariz.