Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro confirmaron que tienen ocho meses de relación. (Foto: Instagram)
Redacción EC

se presentó en el programa “Ponte en la cola” y habló sobre su relación con . Al ser consultada por si la ‘Foquita’ le ha pedido la mano, la popular ‘Chinita’ aseguró que todavía no han llegado a esa etapa porque ambos están enfocados en sus proyectos.

En declaración para el programa conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer, Kanashiro reveló que recién tiene ocho meses de relación con Jefferson Farfán, por lo que aún es prematuro hablar de matrimonio.

“Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja, contó.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Asimismo, Xiomy Kanashiro resaltó que llevar una relación con una persona tan mediática como Jefferson Farfán es algo complicado porque “siempre está expuesta”.

“Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace”, precisó.

La 'Foquita' y Xiomy Kanashiro evidencian anillos que serían de compromiso, en sus fotografías.
Sobre los anillos que ambos comparten, Xiomy Kanashiro aseguró que tanto ella como la ‘Foquita’ los lucen con cariño y no tienen temor a mostrarlos porque son simbólicos por una promesa que se hicieron.

