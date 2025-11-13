Xiomy Kanashiro no tiene problemas en hablar sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Esta vez, entre risas, reveló que hizo un gran esfuerzo para preparar el regalo de cumpleaños del exfutbolista, quien cumplió 41 años el pasado 26 de octubre.

En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, la popular ‘Chinita’ confesó que ahorró por casi medio año para comprarle un obsequio especial a la ‘Foquita’, con quien viajó hasta Miami para celebrar su onomástico.

“Sí, ahorré desde 5 a 6 meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, aseguró Xiomy.

Xiomy Kanashiro celebra con emotivo mensaje el cumpleaños de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Asimismo, la actriz cómica también habló sobre los rumores de un posible matrimonio con Jefferson Farfán. Si bien no quiso asegurar nada, tampoco descartó que en un futuro pueda suceder.

“¿Quién sabe?, en algún momento se dará (la boda). Mientras la familia esté contenta, las amistades, nuestro círculo cercano esté contento, los terceros sobran. Así que somos muy felices y contentos", precisó.

La pareja de Jefferson Farfán babea por el exfutbolista. (Foto: América TV)

En la misma línea, Xiomy Kanashiro resaltó que ambos están “felices y contentos”, por lo que actualmente ambos están enfocados en sus rumbos laborales y resaltó que Jefferson Farfán es “una pieza muy importante” para su desarrollo, ya que suele aconsejarla bastante.