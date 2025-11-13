Xiomy Kanashiro no tiene problemas en hablar sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Esta vez, entre risas, reveló que hizo un gran esfuerzo para preparar el regalo de cumpleaños del exfutbolista, quien cumplió 41 años el pasado 26 de octubre.
En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, la popular ‘Chinita’ confesó que ahorró por casi medio año para comprarle un obsequio especial a la ‘Foquita’, con quien viajó hasta Miami para celebrar su onomástico.
LEE: Xiomy Kanashiro celebra con emotivo mensaje el cumpleaños de Jefferson Farfán
“Sí, ahorré desde 5 a 6 meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, aseguró Xiomy.
Asimismo, la actriz cómica también habló sobre los rumores de un posible matrimonio con Jefferson Farfán. Si bien no quiso asegurar nada, tampoco descartó que en un futuro pueda suceder.
“¿Quién sabe?, en algún momento se dará (la boda). Mientras la familia esté contenta, las amistades, nuestro círculo cercano esté contento, los terceros sobran. Así que somos muy felices y contentos", precisó.
MÁS INFORMACIÓN:Nadeska Widausky revela cómo conoció a Jefferson Farfán: “Fue bastante respetuoso”
En la misma línea, Xiomy Kanashiro resaltó que ambos están “felices y contentos”, por lo que actualmente ambos están enfocados en sus rumbos laborales y resaltó que Jefferson Farfán es “una pieza muy importante” para su desarrollo, ya que suele aconsejarla bastante.
TE PUEDE INTERESAR
- Xiomy Kanashiro marca distancia de Yahaira Plasencia: “No hablo de terceras personas”
- ¿Xiomy Kanashiro quiere casarse con Jefferson Farfán? Así respondió al ser consultada
- Xiomy Kanashiro muestra orgullosa el anillo que le obsequió Jefferson Farfán
- “Vendrá algo hermoso y maravilloso”: Guizasola habla por supuesta boda entre Farfán y Xiomy Kanashiro
- Melissa Klug aviva la polémica al hablar de juicios: “He visto como la balanza se inclina”
Contenido sugerido
Contenido GEC