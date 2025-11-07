Este jueves, la cantante peruana Yahaira Plasencia negó, una vez más, tener una relación sentimental con el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, tras ser captados pasando la noche en su departamento.

Las imágenes, emitidas por 'Amor y Fuego’ el 5 de noviembre, mostraron a Rodríguez ingresando a la casa de Yahaira en la madrugada del 3 de noviembre y repitiendo la acción la noche siguiente, retirándose el martes 4 cerca de las 8:30 a.m.

Ante las cámaras del mismo programa, la cantante aseguró que su vínculo con Rodríguez es solo amistoso, explicando que el encuentro ocurrió tras salir con un grupo de amigos para “distraerse” de un “difícil momento familiar”.

“No voy a hablar de mi vida privada porque no tengo ahorita nada que decir, es la verdad” , expresó la cantante. “Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En el momento en que yo tenga que decir algo, lo voy a decir con mucho cariño” , dijo .

Cantante fue vista nuevamente con Luis Fernando Rodríguez. (Fuente: Willax)

A su vez, Plasencia también habló sobre las pulseras rojas que ambos llevan, desmintiendo que fueran un símbolo de pareja. “Es una pulsera contra la envidia, contra el mal ojo, pero nada más. Los amigos también se pueden regalar cosas”, explicó.

Por su parte, Rodríguez, al ser captado saliendo del inmueble, evitó dar declaraciones, limitándose a abordar rápidamente su vehículo. Sin embargo, en una intervención previa, negó una relación oficial con Yahaira.

“(Vemos que ya una relación con Yahaira, ¿han oficializado?) No, la estamos acompañando (¿Han peleado?) No, nada que ver, para nada. Todo bien”, fue su breve respuesta.