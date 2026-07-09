La cantante Yahaira Plasencia se convirtió en tendencia en redes sociales luego de responder a un comentario sobre la fidelidad en TikTok y admitir públicamente que tuvo un error en el pasado. Su mensaje rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Todo ocurrió tras la publicación de un video junto a su mascota, donde la artista compartió una reflexión sobre el momento personal que atraviesa. “Después de mucho… hoy siento tanta paz en mi vida”, escribió la salsera, sin imaginar que un comentario de una usuaria cambiaría el rumbo de la conversación.

LEE MÁS: Yahaira Plasencia se pronuncia tras el fallecimiento de Iván Paredes Yataco

La usuaria le escribió: “Es bonito ser fiel, ya ves Yajis”. Lejos de ignorar el mensaje, Yahaira respondió con sinceridad y humor: “JAJAJAJAJA basta ok? Fue un error en mi vida, pero no me define como persona. Todos nos equivocamos, ya cambié”. La frase provocó un gran eco en redes sociales, viralizándose a las pocas horas.

Yahaira Plasencia admite error en el pasado y genera revuelo con su respuesta. (Foto: TikTok / Yahaira Plasencia)

La reacción llamó la atención porque la cantante reconoció abiertamente un episodio que durante años estuvo vinculado a uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental. Aunque en esta ocasión no mencionó nombres, muchos usuarios relacionaron sus palabras con su antigua relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Cabe recordar que no es la primera vez que Yahaira Plasencia aborda este tema. En 2025, tras el estreno de “El exmachito”, la salsera habló sobre errores cometidos en el pasado y sobre cómo estos influyeron en su crecimiento personal. Sin embargo, esta nueva confesión destacó por darse de manera espontánea en redes sociales y no en un programa de televisión.

CONOCE MÁS: Xiomy Kanashiro habla del tema dedicado a Farfán

“Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío. Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también. No he sido buena en ese aspecto. ¿A quién no le han sido infiel?”, señaló en aquella oportunidad.

Yahaira Plasencia admite error en el pasado y genera revuelo con su respuesta. (Foto: @yahairaplasencia)

Actualmente, Yahaira Plasencia mantiene una relación con el empresario Luis Fernando, con quien comparte diversos momentos en redes sociales. Además, la salsera ha confesado que está feliz y enfocada en sus proyectos, tanto personales como profesionales.