Yahaira Plasencia admite error en el pasado y genera revuelo con su respuesta. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Yahaira Plasencia admite error en el pasado y genera revuelo con su respuesta. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Por Redacción EC

La cantante Yahaira Plasencia se convirtió en tendencia en redes sociales luego de responder a un comentario sobre la fidelidad en TikTok y admitir públicamente que tuvo un error en el pasado. Su mensaje rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

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