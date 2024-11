Paula Arias salió a aclarar las críticas recibidas tras un supuesto enfrentamiento con Daniela Darcourt. La cantante aprovechó en desmentir cualquier tipo de conflicto con su colega.

En diálogo con RPP, Arias señaló que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y expresó su solidaridad con Darcourt. Asimismo, recalcó que si mensaje fue un agradecimiento por su ayuda en la recuperación del video eliminado de ‘Señor Mentira’.

“No estoy dando la espalda o dejando de apoyar a Daniela, yo me identifico con ella. Tengo quince años en este medio y me ha tocado pasar por cosas perores. A ella le han bajado un tema, a mí me han bajado todo un disco en YouTube y he tenido que luchar con mi equipo para recuperarlo”, aseguró Arias.

“En el Instagram yo pongo: ‘Maestro, muchas gracias’, porque el tema ya se había recuperado. La gente pensó que por poner eso yo le estoy dando la espalda a Daniela, cuando lo primero que hice fue escribirle a ella. Yo le vengo escribiendo semanas atrás porque siempre hemos tenido esa confianza”, aseguró.

Asimismo, Paula reiteró que siempre ha existido respeto y cordialidad entre ambas artistas. “Quieren crear un conflicto entre Daniela y yo como si hubiera algo, pero no hay nada. Siempre le voy a tener mucho cariño y respeto”, concluyó.