Este miércoles 27 de noviembre, Master Chris publicó un video en sus redes sociales para negar las recientes declaraciones de Daniela Darcourt, quien había revelado que el productor envió una solicitud a YouTube para eliminar el videoclip de ‘Señor mentira’.

“Esa carta que tú (Daniela Darcourt) estabas mostrando como tu gran evidencia de que yo, retiré la reclamación por propiedad intelectual, esa solicitud y reclamación no la hace directamente Christian Maldonado, la hace la distribuidora de ‘Señor Mentira’ que es YT Rocket, esas cosas, ellos las manejan directamente, yo no, a mí no me llegan los correos que te llegan a ti Daniela, les llegan a ellos”, dijo el productor musical.

“Te informo que la razón por la cual YT Rocket hizo una reclamación de esas es porque alguien, desde el 25 de julio del 2024, utilizando la distribuidora André Four Right Holders está reclamando los derechos de nuestra canción. Cuando surge eso, como no puede haber más de una distribuidora para una canción, sucede el conflicto”, añadió.

Por otro lado, Master Chris recalcó que, pese a los problemas mediáticos que enfrentó con Daniela Darcourt, no tiene nada en su contra y espera que encuentre al verdadero culpable.

“Quiero decirte que no tengo ningún rencor sobre ti y no tengo la información que tú tuviste, si tú sabías hace 15 días, ¿por qué no me llamaste? No tengo nada en contra de ti. Estamos buscando quién es la persona detrás diciendo que nuestra canción es su canción, esa es la disputa”, dijo Master Chris.