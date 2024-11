Tras años de éxito en la industria musical llenando conciertos y acumulando millones de vistas en plataformas digitales, Daniela Darcourt hoy protagoniza polémico hecho señalando a Master Chris como el responsable de la momentánea eliminación del “Señor Mentira” subido a YouTube hace un lustro. La popular cantante de salsa hizo pública la denuncia en contra del conocido productor con quien precisamente se terminó gestando la canción, y ahora acusa hasta de intentar sabotearla con pruebas presentadas en “Magaly TV, La Firme”. A propósito del controversial enfrentamiento donde el también compositor ha usado sus redes sociales para defenderse, conoce de quién se trata, qué trayectoria tiene, biografía, y mucho más entorno a la disputa legal entre ambos artistas.

QUIÉN ES MASTER CHRIS, EL PRODUCTOR QUE SEGÚN DANIELA DARCOURT HABRÍA GENERADO LA ELIMINACIÓN DE “SEÑOR MENTIRA” SUBIDO A YOUTUBE HACE UN LUSTRO

De manera tan sorpresiva como repentina, el exitoso “Señor Mentira” interpretado por Daniela Darcourt desde hace un lustro, desapareció del canal de YouTube de la cantante peruana, y así ha iniciado una polémica que también protagoniza Master Chris, el reconocido productor nacido en Puerto Rico que ella hoy señala como el responsable de dicha eliminación para perjudicarla.

A través de redes sociales, el también compositor boricua ha salido a defenderse de las acusaciones vertidas en su contra por parte de la artista nacional, expresando postura tajante, y en principio negando ser la persona que generó la anulación temporal del tema lanzado oficialmente el 14 de febrero de 2019.

En virtud a lo expuesto, resulta importante dar a conocer detalles acerca de la vida de Master Chris, quien según su propia biografía compartida por página web, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como productor y músico también, habiendo recibido muchos de sus trabajos, el reconocimiento anhelado mediante “premios y nominaciones tales como los Latin Billboards, Latin Grammy, Premios Gardel, Premios Nuestra tierra, entre otros”.

Los inicios del puertorriqueño Christian Maldonado, conocido en el mundo artístico como “El Científico”, se produjeron graduándose en educación musical tras estudiar en Conservatorio de Música, así como en universidad de su país natal donde perfeccionaría el arte para dominar el piano al punto de además convertirse en profesor de técnica vocal para niños y jóvenes.

Cabe resaltar, que durante las más de 2 décadas produciendo y componiendo, Master Chris ha resaltado por colaborar y trabajar de la mano con artistas de talla internacional que enumeramos a continuación:

Alexis y Fido

Celia Cruz

J Balvin

Alkilados

Jerry Rivera

Zion y Lennox

Fonseca

Mauro Castillo

Charlie Cruz

Bonny Cepeda

Con respecto a su incursión en el mercado peruano, hoy Master Chris llama la atención por la polémica protagonizada junto a Daniela Darcourt, pero en líneas generales gracias a su apuesta por lo que él considera “nuevas promesas musicales”, y entre quienes destacan Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Álvaro Rod, entre otros cantantes, como parte de la “Nueva Cepa” cuyo proyecto internacional tiene el propósito de promocionar a talentos de habla hispana.

ESTO EXPRESA DANIELA DARCOURT SOBRE MASTER CHRIS Y LA TEMPORAL ELIMINACIÓN DE “SEÑOR MENTIRA” EN YOUTUBE

Han pasado más de 5 años desde que Daniela Darcourt lanzara “Señor Mentira” por todo lo alto, y hoy esté superando las 70 millones de visualizaciones en medio de la controversia por una eliminación de YouTube que también la pone en el ojo de la tormenta.

“Estas cosas duelen, pero te hacen más fuerte”, refería la intérprete de la exitosa canción mediante redes sociales, sorprendiendo así a sus fanáticos tras revelar en video y luego en “Magaly TV, La Firme”, que había sido objeto de supresión por lo cual acusa hasta de sabotaje a Master Chris, quien de acuerdo a YouTube, habría solicitado que le den de baja.

Con pruebas como el correo electrónico de respuesta, Daniela Darcourt terminó revelando que una alerta le hizo enterarse que “Señor Mentira” ya no figuraba en dicha plataforma digital, ya “que habían recibido un reclamo por derechos de autor”.

Al respecto, confiesa que “el dueño del fonograma es Master Chris, pero en algún momento debió regresar a mí”, mientras YT Rocket, compañía colombiana encargada de distribuir “Señor Mentira” en YouTube, redactó comunicado haciendo hincapié en que la baja de la canción se produjo a raíz de una disputa técnica tras registrarse “múltiples reclamaciones de derechos sobre la misma obra” que terminaron perjudicando la imagen de la popular cantante peruana.

“Durante años, las radios no tocaban mis canciones, a pesar de que el público las pedía”, expresaba Daniela Darcourt también en “Magaly TV, La Firme”, denunciando de cierta forma haberse sentido boicoteada por factores externos ya que “hay cosas en la industria que se manejan con acuerdos que no comparto, pero prefiero no entrar en detalles”.

MASTER CHRIS SE DEFIENDE TRAS ACUSACIONES VERTIDAS EN SU CONTRA Y CRITICA A DANIELA DARCOURT

Hoy la salsa en Perú es tendencia tras conflicto suscitado entre Daniela Darcourt y el reconocido productor musical boricua, Master Chris, quien no ha dudado en levantar la voz para defenderse de las acusaciones que lo señalan como el responsable de la mediática eliminación de “Señor Mentira”.

“El Científico” lamenta la situación, y cuestiona las formas empleadas por la cantante peruana, ya que si “dices que hace quince días te llegó la información, ¿por qué no me llamaste?, yo te hubiese ayudado, hubiésemos buscado cómo resolver esto sin tener que hacer este show mediático porque a mí estas cosas no me gustan”.

“Mi guerra no es contigo y tu guerra, con la información correcta, no debería ser conmigo”, manifestó también Master Chris dirigiéndose a Daniela Darcourt en uno de los videos compartidos mediante Instagram, y haciendo hincapié en que la verdadera lucha debe llevarse a cabo para ubicar a la persona detrás de Adrev for Rights Holder, “quien desde julio está diciendo que nuestra canción le pertenece”, y por ende es la causante del conflicto mediático vinculado a los derechos de autor.