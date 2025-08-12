Pamela López ha denunciado que su expareja, el futbolista Christian Cueva, habría tratado de contactarse vía telefónica con su actual novio, el cantante Paul Michael, realizando llamadas insistentes, desde Ecuador, a través del número de un amigo suyo, a quien conoce como Mariño.

Según ha denunciado en ‘Amor y Fuego’, los intentos de comunicación habrían ingresado al celular de Michael el pasado viernes 8 de agosto, durante un concierto que ofreció con la Orquesta Candela, cerca de las 12 de la noche, causándole gran preocupación en Pamela debido al supuesto entorno peligroso de Cueva.

“Ayer sucedió algo inesperado y no logramos entender, el padre de mis hijos escribiéndole y mandándole audio a Paul Michael, al parecer ebrio” , dijo Pamela, asegurando haber escuchado la voz de Cueva en estado de ebriedad.

Los mensajes del amigo de Cueva a Paul Michael, según Pamela López

La trujillana explicó que los intentos de entablar contacto de Cueva llegaron desde el celular de un amigo cercano a él, conocido como Mariño, que en el pasado le habría presentado a la cantante Pamela Franco, con quien actualmente mantiene una relación sentimental.

“Cuando me muestra, resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar MARIÑO, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré todo lo que hacían juntos, él le presentó a la PINOCHA en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador” , explicó en ‘Amor y Fuego".

¿Quién es Mariño, el amigo de Christian Cueva?

Según Pamela, Mariño y el futbolista estarían viviendo juntos en Ecuador, después de varios años de distanciamiento que ella misma habría solicitado, pues antes de casarse, Cueva le habría prometido alejarse de esas personas, incluido el que llamó a Paul, a quienes Pamela considera de mal vivir.

Christian Cueva y Mariño

Además, detalló que Mariño intentó, en el pasado, retomar el contacto con ella para disculparse por supuestas ofensas. “Yo te tuve amor a ti, a tus hijos, a tu familia, perdóname si te hice algo, discúlpame para poder seguir adelante”, fueron algunas de las palabras del amigo de Cueva en 2022.

Por otro lado, Pamela mencionó que Mariño y el actual integrante del Emelec de Ecuador habían sido amigos durante varios años, habiéndose conocido en Chimbote, y que ambos compartirían una predilección por las fiestas y el alcohol.

El mensaje de Mariño

¿Cuáles fueron los mensajes que recibió Paul Michael?

Los mensajes enviados a Paul Michael carecieron de sentido, muchos de ellos fueron enviados en modo efímero, y en algunos se podía escuchar la voz de Cueva. “Tío, por acá mi otro numero. Tú le vas a mandar la guitarra a ella, o cómo”, fueron alguno de los mensajes.

“Lo mandaron para 1 vez y mi chavito como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar, el último que sí llegué a escuchar su voz del padre de mis hijos” , dijo. “Paul no conoce ni a Mariño, ni al padre de mis hijos, no tienen nada en común, ¿para qué consiguieron su número?“, agregó.

Pamela López denunció los supuestos mensajes del amigo de Cueva a su novio, Paul Michael

Además, según Pamela, Michael trató de llamar al número vinculado a Mariño, pero no tuvo éxito, y agregó que los mensajes también habrían llegado a otro integrante de la agrupación en donde trabaja Paul.

Al referirse a las llamadas, nuevamente, manifestó su preocupación: “Estuve casada con Christian Cueva durante trece años, y conozco bien el entorno en el que se movía”.

Pamela denuncia que Christian Cueva no abona pensión de aliementos

Durante la entrevista, López no dudó en señalar que Cueva todavía no ha cumplido con la pensión de alimentos para sus hijos. “Sigo sin recibir nada, estoy en el limbo con la pensión”, comentó.