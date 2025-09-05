¡Ups! La empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria protagonizó un incidente durante una conferencia, sobre emprendimiento femenino, que ofreció a un grupo de mujeres en Talara, Piura.

De ese modo, a mitad de la ponencia, un ‘ecran’ usado para reflejar proyecciones a modo de pizarra se desprendió del soporte, cayendo sobre su cabeza. Afortunadamente, el imprevisto no le generó daños.

Aunque el suceso generó una ligera tensión por unos segundos entre las asistentes del auditorio, Baigorria, lejos de mostrarse afectada, reaccionó calmada para luego continuar con su presentación sin complicaciones.

Por su parte, la empresaria tomó con humor el incidente, compartiéndolo en sus redes con un jocoso mensaje. “Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras”, escribió.

El video, compartido por Baigorria en su cuenta de TikTok, se viralizó rápidamente, superando las 80 000 visualizaciones. La conferencia se realizó en las instalaciones del instituto Senati de Talara.

Al respecto, sus seguidores destacaron la actitud que tuvo para enfrentar el imprevisto. “A ti nadie te detiene” y “Sigue adelante” inundaron la sección de comentarios, demostrando el apoyo del público a la llamada “Gringa de Gamarra”.