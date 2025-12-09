“Record of Ragnarok” Temporada 3: Hora de estreno confirmada

La Temporada 3 de “Record of Ragnarok” se estrena oficialmente en Netflix hoy miércoles 10 de diciembre. La gran batalla por la supervivencia de la humanidad sigue su curso. ¿A qué hora estará disponible los nuevos capítulos en la plataforma? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno de la Temporada 3 de “Record of Ragnarok”

La Temporada 3 de “Record of Ragnarok” se estrena este miércoles 10 de diciembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

España: 10:00 a.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 3 de “Record of Ragnarok”

Vía Netflix

La Temporada 3 de “Record of Ragnarok” se emitirá exclusivamente en la plataforma de streaming Netflix, al igual que sus entregas anteriores, y su fecha de estreno está programada para el 10 de diciembre de 2025.

Cómo ver la Temporada 3 de “Record of Ragnarok” en Netflix

Asegúrate de tener una suscripción: Necesitas una cuenta de Netflix activa, ya que es la plataforma que tiene la exclusividad global del anime. Accede a Netflix: Abre la aplicación de Netflix en tu Smart TV, consola, dispositivo móvil (teléfono o tableta) o ve a la página web de Netflix en tu navegador. Busca la serie: En la barra de búsqueda de Netflix, escribe “Record of Ragnarok” (o “Shuumatsu no Valkyrie”). Selecciona la serie: Haz clic en el título de la serie. Esto te llevará a la página principal del anime. Elige la Temporada 3: Una vez en la página de la serie, navega a la sección de temporadas y selecciona la Temporada 3. ¡A disfrutar! Los episodios estarán disponibles para ver en su totalidad a partir del 10 de diciembre de 2025. Simplemente haz clic en el primer episodio para comenzar la maratón.

¿Qué peleas veremos en la Temporada 3 de “Record of Ragnarok”?

Ronda 7: Qin Shi Huang (Humanidad) vs. Hades (Dioses)

(Humanidad) vs. (Dioses) Ronda 8: Nikola Tesla (Humanidad) vs. Belcebú (Dioses)

(Humanidad) vs. (Dioses) Ronda 9: Rey Leónidas (Humanidad) vs. Apolo (Dioses)

Tráiler oficial

Ficha Técnica de la Temporada 3 de “Record of Ragnarok”