Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, salió en defensa de su madre, Verónica Alcalá, luego de que su media hermana, Thamara Medina, la acusara en un video de haber sufrido maltrato y abandono durante su infancia.

De ese modo, a través de sus redes sociales, el pasado miércoles 29, el también empresario cuestionó las palabras de Thamara, dejando entrever que estarían sesgadas y no representan la realidad de su familia.

“Hoy hablo desde el corazón y desde mi verdad. Yo estuve ahí, y vi todo lo que mi mamá vivió. Sus exparejas la humillaron, la maltrataron y la abandonaron económicamente” , empezó diciendo.

Hermano de Alejandra Baigorria se pronuncia en redes tras video de Thamara Medina. (Instagram: @baigorria33)

Para luego enfatizar la difícil situación que atravesó su madre, destacando su esfuerzo por salir adelante a pesar de las adversidades.

“Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, comentó.

¿Sergio Baigorrio cuestionó las declaraciones de Thamara Medina?

Además, en otra parte del comunicado, Sergio lanzó una pregunta que ha sido interpretada como una directa alusión a Thamara Medina, pues en su video no mencionó a su padre.

“No se puede hablar de una historia sin conocerla completa, ni ser selectivos con la verdad. Y me pregunto... ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada" , escribió.

Sergio también dejó entrever su incomodidad con la versión compartida públicamente por su media hermana, sugiriendo una posible “distorsión” de los hechos.

“Por eso duele ver cómo se distorsionan los hechos. No busco desacreditar a nadie, pero yo también tengo mi historia . Y si algún día decido contarla, lo haré. Mi madre tiene todo mi amor, mi respeto y mi apoyo, hasta el final” , puntualizó.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan luego de 4 años de noviazgo

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria ha preferido no hacer comentarios directos sobre la situación, subrayando que los problemas familiares deben resolverse con discreción y solicitando respeto por su privacidad.

“Hay cosas que no se deben decir, cosas que se pueden solucionar independientemente de todo. Yo he pasado por situaciones difíciles, mis hermanos también, y todos en este mundo. Nadie puede decir que no ha tenido problemas familiares”, expresó.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre polémica de su hermana

Thamara Medina, de 23 años, quien fue captada agrediendo físicamente a su madre durante la boda de Alejandra, describió haber crecido en un entorno de “violencia, gritos y silencios”, donde “el miedo era más constante que el amor”, sugiriendo además el posible alcoholismo de Verónica.