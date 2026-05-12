Por Redacción EC

A lo largo de estos años, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha estado marcada de controversia desde que se hizo pública. Desde ese entonces, la pareja ha protagonizado diversos episodios mediáticos en televisión y redes sociales, entre declaraciones cruzadas, rumores de distanciamiento y tensiones con el entorno familiar con su aún esposa del deportista, Pamela López, manteniéndose constantemente en la atención de la farándula peruana. En ese contexto, recientemente la cumbiambera ha acaparado la atención al recibir fuertes calificativos por parte de la tía de Paul Michael, la popular ‘Tía Lisura’, a través de sus redes sociales. A pesar del gran revuelo que generó, la familiar del salsero salió a disculparse y a enviar un mensaje conmovedor a la cantante. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.