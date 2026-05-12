A lo largo de estos años, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha estado marcada de controversia desde que se hizo pública. Desde ese entonces, la pareja ha protagonizado diversos episodios mediáticos en televisión y redes sociales, entre declaraciones cruzadas, rumores de distanciamiento y tensiones con el entorno familiar con su aún esposa del deportista, Pamela López, manteniéndose constantemente en la atención de la farándula peruana. En ese contexto, recientemente la cumbiambera ha acaparado la atención al recibir fuertes calificativos por parte de la tía de Paul Michael, la popular ‘Tía Lisura’, a través de sus redes sociales. A pesar del gran revuelo que generó, la familiar del salsero salió a disculparse y a enviar un mensaje conmovedor a la cantante. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LA ‘TÍA LISURA’ PIDIÓ DISCULPAS A PAMELA FRANCO?

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la ‘Tía Lisura’, como es usual, realizó una transmisión en vivo para saludar a las mamás; sin embargo, aprovechó el momento para lanzar fuertes calificativos contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. Así, luego de algunas horas, la familiar de Paul Michael utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a la cumbiambera y reconocer el grave error que cometió, sobre todo por haber estado bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la tía del salsero, sus declaraciones fueron incorrectas y aseguró no recordar haber emitido calificativos tan fuertes, por lo que no dudó en cambiar de postura y elogiar a la cantante.

De esta manera, la familiar del chalaco, visiblemente afligida, se retractó y mostró su arrepentimiento en más de una ocasión hacia Franco. De hecho, le envió un emotivo saludo por el Día de la Madre, en el que destacó sus cualidades. “Quiero decirle a Pamela Franco: mil disculpas porque me equivoqué en referirme. Estaba pasada de copas, no sé lo que hablé, pero le pido las disculpas del caso. Todos tenemos errores, sabemos equivocarnos, y yo me equivoqué y sé aceptar mi error. Mil disculpas, mi reina, porque tú eres como yo. Somos mujeres y no nos va a gustar que nos traten así. Cometemos errores, como también yo tengo muchos errores. No soy perfecta en la vida, pero le pido las disculpas del caso”, expresó la ‘Tía Lisura’.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ LA ‘TÍA LISURA’ A PAMELA LÓPEZ TRAS EXPONER FUERTES ACUSACIONES SOBRE PAUL MICHAEL?

Hace unos días, Pamela López puso fin a su relación con Paul Michael una vez más debido a supuestos malos tratos y falta de atención. De acuerdo con la norteña, el chalaco tendría problemas con el alcohol, lo que se vería reflejado en su comportamiento y otras actitudes. Frente a estas declaraciones, la popular ‘Tía lisura’ no tardó en reaccionar y mandar un fuerte mensaje a la también empresaria. La tía del salsero aseguró que estas afirmaciones son falsas y que espera que se trate de un show para llamar la atención del público. Eso no es todo, sostuvo que la actitud de animadora de eventos ha tenido un impacto emocional en su sobrino y en su entorno cercano, por lo que no descartó indagar qué es lo que realmente ocurre en el reality. De esta manera, la familia del salsero indicó que, si se confirma lo dicho por López, no tardará en revelar supuestos secretos de ella que la dejarían mal parada ante los demás.

“Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí. Nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es ‘pollo’ para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás. Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella.Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino. Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre”, dijo la ‘Tía lisura’ a través de Q’ Bochinche.