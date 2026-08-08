El delantero de Universitario de Deportes, Gianluca Lapadula, valoró el desempeño de su equipo pese al empate 1-1 frente a Sporting Cristal en el estadio Monumental y lamentó no haber podido regalarle un triunfo a la hinchada crema.

“El resultado no se nos dio, fue una pena, pero creo que hicimos un buen partido, aunque siento que Sporting Cristal también hizo un muy buen partido”, señaló el ‘Bambino’ en declaraciones a L1 Max.

El atacante de 36 años aseguró que Universitario mostró una de sus mejores versiones en lo que va del torneo, especialmente en la segunda mitad. “Creo que hicimos el mejor partido. Sobre todo por el segundo tiempo, creo que el empate es un poco injusto, pero así es el fútbol”, agregó.

Lapadula también dejó su huella en el marcador al anotar su segundo gol en el estadio Monumental con la camiseta crema. Anteriormente, ya había convertido en ese escenario frente a Cusco FC.