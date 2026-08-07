Universitario de Deportes afrontará hoy viernes uno de los encuentros más importantes de la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando reciba a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. A los ‘cremas’ solo les sirve ganar para mantenerse ilusionados para disputar el campeonato nacional.

La derrota por 2 a 0 ante Cienciano en el Cusco golpeó fuertemente los intereses de la ‘U’ y perdió el invicto apenas en la tercera fecha.

“El equipo fue a Cusco con la intención de sumar los tres puntos o, al menos, rescatar un empate, pero no se pudo. Ahora no hay tiempo para lamentarse; es momento de corregir los errores y enfocarse en el partido”, señaló Luis “Cuto” Guadalupe, exjugador de Universitario y embajador de Inkabet.

En ese sentido, Guadalupe destacó el trabajo que viene realizando Héctor Cúper desde su llegada a Universitario y aseguró que el técnico argentino cuenta con las credenciales para liderar al conjunto crema.

“Transmite mucha jerarquía. Es un entrenador con experiencia que sabe lo que implica dirigir a un plantel como el de Universitario. Para el tiempo que tiene en el club, ha sabido manejar bien la situación y ahora solo queda esperar que el equipo logre ensamblar la idea que quiere plasmar en la cancha”, afirmó.

En la previa del encuentro frente a “los celestes”, uno de los focos de atención estará puesto en Gianluca Lapadula, quien buscará consolidarse como pieza importante en el esquema de Héctor Cúper. Para Luis “Cuto” Guadalupe, este jugador cuenta con las condiciones para marcar la diferencia en una etapa decisiva del Torneo Clausura.

En tanto, sobre el delantero de la selección peruana, el embajador de Inkabet aseguró que aún atraviesa un proceso de adaptación, pero confía en que su jerarquía y trayectoria serán determinantes para el cuadro crema. “Tomó un reto importante al venir al Perú. Se está acomodando físicamente y creo que le aportará mucho a la delantera. Puede complementarse muy bien con Alex Valera y darle muchas alegrías a Universitario”, agregó.

Finalmente, Guadalupe anticipó un encuentro de alta intensidad entre dos equipos que necesitan sumar y aseguró que la localía será un factor determinante para Universitario.

“Va a ser un partido intenso y muy parejo. Cristal también necesita los tres puntos, pero la ‘U’ se juega mucho. Espero a un equipo que proponga desde el inicio y aproveche su localía. El Monumental estará lleno y ese respaldo siempre marcará la diferencia”, concluyó.