El exfutbolista de Universitario de Deportes analizó la actualidad del plantel y confía en la victoria sobre Sporting Cristal.
El exfutbolista de Universitario de Deportes analizó la actualidad del plantel y confía en la victoria sobre Sporting Cristal.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA
Por Redacción EC

Universitario de Deportes afrontará hoy viernes uno de los encuentros más importantes de la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando reciba a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. A los ‘cremas’ solo les sirve ganar para mantenerse ilusionados para disputar el campeonato nacional.

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