Uno de los actores principales de la serie policial “Chicago PD” abandonará abruptamente las grabaciones por un motivo personal. Esto obligará a replantear su parte en los guiones de la temporada 13, hoy en curso en la televisión estadounidense.

Hace unas semanas, NBC estrenó la temporada 13 de una de las series más populares del ‘Universo Dick Wolf’.

Como se recuerda, en Latinoamérica, los episodios de la temporada 13 de “Chicago PD” podrán verse por Universal+ en los primeros meses del año 2026.

¿QUIÉN DEJA “CHICAGO PD”?

Según informa Deadline, el actor Patrick John Flueger, famoso por su papel del detective Adam Ruzek, ha pedido licencia de “Chicago PD” porque debe enfrentar problemas personales.

El medio digital señala que el inconveniente que Flueger debe enfrentar está vinculado al consumo de alcohol en el set de grabación.

La salida de Flueger de las grabaciones obligará a los guionistas a replantear varios capítulos de la temporada 13. Se espera que el personaje de Ruzek vuelva en algún momento más adelante.

Como se recuerda, el personaje de Adam Ruzek estuvo desde el inicio de “Chicago PD”. Fue elegido cuando aún era estudiante de la academia de policías de Chicago.

En el camino, Ruzek fue creciendo, tomando mayores riesgos, e incluso se enamoró del personaje interpretado por la hoy agente Kim Burguess (Marina Squerciati), con quien terminaría adoptando una niña y casándose en el romántico cierre de la temporada 12.

Como bien menciona Deadline, no es la primera vez que el Universo Wolf da licencia a uno de sus actores principales por motivos personales. Aunque esta vez se trata de un tema bastante delicado.