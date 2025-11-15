El regreso de Shakira a Lima ha generado una gran expectativa, no solo por los tres conciertos programados en el Estadio Nacional (15, 16 y 18 de noviembre), sino también por la emocionante dinámica que incorporó en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Se trata del segmento especial ‘Camina con la loba’, un recorrido simbólico desde el backstage hasta el escenario donde Shakira invita a fanáticos y celebridades de cada país a celebrar el empoderamiento.

Aunque en sus presentaciones de enero la colombiana solo invitó a seguidores mediante un sorteo, donde incluso estuvo la cantante Milena Warthon, para su regreso los organizadores consideraron a figuras del espectáculo peruano.

La lista de figuras peruanas confirmadas para ‘Camina con la Loba’

De ese modo, la productora Master Live ha convocado a una selección de aproximadamente 15 a 18 celebridades e influencers peruanas para acompañar a la intérprete de ‘Waka Waka’ en este icónico momento.

Entre los nombres emblemáticos de la farándula y redes sociales peruanas que ya han sido confirmados, se encuentran:

Susy Díaz

María Pía Copello

Rebeca Escribens

Flavia Laos

Francisca Aronsson

Zumba

Zully ( streamer y tiktoker )

( y ) Merly Morello

Macla Yamada

Adriana Campos-Salazar

Miranda Capurro ( influencer )

( ) Óscar Tito (comediante)

Jean Villon (influencer)

Luana Barrón (influencer)

Shakira en Lima: entradas y accesos al concierto

Las entradas para los conciertos de Shakira el 15 y 16 de noviembre se han agotado. Pero, los fanáticos aún pueden conseguir boletos para el 18 de noviembre, con precios a partir de los S/ 370.

De igual forma, las puertas del recinto estarían abiertas a partir de las 4:00 p.m., mientras que el espectáculo principal iniciaría a las 8:30 p.m. Los asistentes deben verificar en su entrada el ingreso correcto y portar su documento de identidad.

Gira histórica para Shakira: ¿Cuánto ha recaudado?

La serie de conciertos en Lima forma parte de “Las mujeres ya no lloran”, una gira inicialmente planeada para arenas, pero que por la creciente demanda, Shakira tuvo que trasladarlo a estadios.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Por ello, hasta la fecha, ha recaudado 327.4 millones de dólares y vendido 2.5 millones de boletos en sus primeras 64 fechas, según Billboard Boxscore.

Esto lo consolidó como la gira latina más taquillera de una mujer y la segunda más exitosa de la historia, solo superada por Luis Miguel.