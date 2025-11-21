Shakira sacudió Lima con cuatro fechas totalmente agotadas en el Estadio Nacional y dejó cifras que superan cualquier antecedente en el mercado del entretenimiento peruano. Sus presentaciones en nuestro país con la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ reunió a miles de asistentes y fijó nuevos récords de convocatoria y recaudación.

El impacto económico de sus conciertos fue inmediato: desde la venta de entradas hasta el consumo dentro del recinto. Todo sumó para convertir sus presentaciones en un fenómeno comercial sin precedentes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO FACTURÓ SHAKIRA TRAS SUS CUATRO PRESENTACIONES EN LIMA?

Las estimaciones del sector señalan que la artista habría generado cerca de 7.5 millones de dólares únicamente por la venta de entradas correspondientes a las cuatro fechas que ofreció en el Estadio Nacional. Esta cifra reúne el valor total de los boletos de todas las zonas disponibles, desde las localidades más accesibles hasta los espacios VIP, consolidando al tour como una de las giras más rentables del 2025 en territorio peruano.

Especialistas destacan que este nivel de facturación coloca a Lima dentro de las ciudades latinoamericanas con mayor respuesta comercial durante la gira.

Shakira en Lima. Foto: Difusión

¿CUÁNTAS PERSONAS ASISTIERON A LOS CONCIERTOS?

En total, se calcula que alrededor de 180 mil espectadores acudieron a los recitales de la cantante en Lima. Las cuatro fechas se agotaron rápidamente, un logro que ninguna otra artista femenina (local o extranjera) había conseguido hasta ahora en ese estadio. La convocatoria masiva ratificó que Shakira mantiene uno de los públicos más fieles y numerosos de la región.

Shakira ofreció un nuevo concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

¿CUÁNTO SE RECAUDÓ EN MERCHANDISING, ALIMENTOS Y BEBIDAS?

El consumo dentro del estadio también alcanzó cifras destacadas. De acuerdo con montos aproximados, la venta de productos oficiales sumó S/41,710, mientras que la oferta de alimentos superó los S/369,000 y la de bebidas sobrepasó los S/127,000.

En conjunto, estos rubros generaron cerca de S/548,000, mostrando la fortaleza comercial que acompaña a la intérprete durante sus shows. Incluso trabajadores del recinto señalaron que la demanda fue constante durante todas las fechas, sin momentos de baja actividad.

Shakira en Lima. | Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec

¿CÓMO IMPACTÓ LA VISITA DE SHAKIRA EN LA CIUDAD?

No solo los conciertos registraron movimiento récord. La llegada de fanáticos de países vecinos, como Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, impulsó significativamente la demanda de hospedajes, movilidad y actividades turísticas. Hoteles de diversas zonas reportaron alta ocupación y los negocios cercanos al Estadio Nacional obtuvieron ingresos extraordinarios, convirtiendo a Lima en un punto clave para el turismo musical durante esos días. Para muchos sectores, esta visita representó un respiro económico relevante.

¿QUÉ MENSAJE DEJÓ SHAKIRA A SUS FANÁTICOS PERUANOS?

Tras finalizar sus presentaciones, la cantante compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo el cariño recibido en el Perú. Acompañó sus palabras con un video que recopilaba escenas de sus conciertos y momentos de su estadía, describiendo al país como un lugar lleno de energía, tradición y magia, reforzando así la conexión especial que mantiene con el público peruano desde hace décadas. Su mensaje se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones positivas, según informa Infobae.