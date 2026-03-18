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A pesar de las constantes muestras de afecto y la convivencia que comparten, la pareja ha decidido mantener proyecciones realistas sobre su futuro, pues todavía no tienen plan des de matrimonio | Foto: Instagram (Captura)
A pesar de las constantes muestras de afecto y la convivencia que comparten, la pareja ha decidido mantener proyecciones realistas sobre su futuro, pues todavía no tienen plan des de matrimonio | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Tras meses de aparente estabilidad, la modelo Onelia Molina utilizó sus redes sociales para confirmar el final definitivo de su relación con el exchico reality Mario Irivarren.

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