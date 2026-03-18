Tras meses de aparente estabilidad, la modelo Onelia Molina utilizó sus redes sociales para confirmar el final definitivo de su relación con el exchico reality Mario Irivarren.

Esto fue en reacción al programa “Magaly TV, La Firme” que difundió imágenes de Mario Irivarren en una fiesta privada a bordo de un yate en Argentina besando incluso a una joven cuya identidad no ha sido revelada.

Mario Irivarren habló sobre la posibilidad de casarse con Onelia Molina. (Foto: Instagram)

La reacción inicial de Onelia Molina no se hizo esperar y captó la atención de los usuarios al dejar un “me gusta” en la publicación oficial del ampay en la cuenta de Magaly Medina. Este gesto fue interpretado rápidamente como una confirmación de que la odontóloga ya estaba al tanto de las polémicas imágenes.

Onelia Molina anuncia su ruptura con Mario Irrivaren

Horas después, Onelia Molina rompió su silencio mediante un tajante comunicado en su cuenta de Instagram para anunciar el fin oficial de su vínculo sentimental con Irivarren.

Onelia Molina se pronuncia en su cuenta de Instagram sobre Mario Irrivaren.

En el mensaje, Molina fue clara al señalar que tomó la decisión tras hacerse públicos hechos que comentó no requieren mayores detalles, en clara alusión al ampay en Magaly TV La Firme.

“Únicamente deseo mi tranquilidad emocional”, expresó Onelia, haciendo hincapié en que no brindará más declaraciones sobre su situación personal en el futuro cercano.

Asimismo, pidió respeto a los medios de comunicación y a sus seguidores ante el sensible proceso de separación que atraviesa actualmente.

Por su parte, el entorno cercano a la modelo también se manifestó, destacando un mensaje de su hermano Leonardo Molina, quien compartió una frase reflexiva sobre lo que uno entrega con el corazón.

Mientras tanto, Mario Irivarren, quien realizó el viaje a Buenos Aires junto a Said Palao y Patricio Parodi, no ha emitido descargos oficiales sobre su comportamiento en el extranjero.