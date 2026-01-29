¿Mario Irivarren planea casarse con Onelia Molina? Esto dijo el chico reality

Mario Irivarrensorprendió a sus seguidores con su respuesta al ser consultado por su relación amorosa con Onelia Molina. Si bien destacó que mantienen un romance sólido, el chico reality descartó que hayan conversado sobre matrimonio o la posibilidad de tener hijos.
En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, Mario Irivarren fue consultado por su relación amorosa con Onelia Molina y aseguró que todavía no han pensado en casarse.
En su respuesta, Mario Irivarren señaló que mantiene una buena relación con la integrante de “Esto es guerra” y que ambos están enfocados en desarrollar sus proyectos personales.
“Hijos no están en nuestros planes por ahora y yo siempre digo que todo se da a su tiempo ¿no? no hay que acelerar las cosas, cada uno va a su ritmo. Cuando sea el momento, se dará. Por ahora estamos enfocados en proyectos personales”, respondió.
“¿Onelia va a ser la chica de toda tu vida?”, preguntó el reportero de espectáculos, a lo que Mario Irivarren solo atinó a sonreír y dijo: “Esa pregunta, por eso uno siempre dice: ‘es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras’”.