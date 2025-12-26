Mario Irivarren reapareció frente a cámaras durante la final de “Esto es guerra” y habló de diversos temas, entre ellos, la buena relación que mantiene con la familia de Onelia Molina, incluso bromeó con la forma en cómo se lleva con su suegro.

En conversación con América Espectáculos, Mario Irivarren sorprendió a todos al revelar que el padre de su pareja siempre está pendiente de ella, ya que es “la engreída y su adoración”.

“Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración. A mí me encanta la familia que tiene, el padre, la madre, el hermano que tiene son espectaculares”, dijo Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren son pareja.

Pese a que su relación marcha bien, Mario Irivarren reconoce que el padre de Onelia prefiere tener a su hija bajo buen resguardo y siempre está pendiente de ella.

“Wilber es un padre espectacular. Muy pocas veces en mi vida he conocido un padre tan bueno, tan presente, tan cariñoso como es él”, precisó el chico reality.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue el reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren en nuevo podcast

Como se sabe, la relación de Onelia Molina con la madre de Mario Irivarren también es muy buena. Recientemente hicieron un enlace juntas antes de Navidad y evidenciaron su complicidad.