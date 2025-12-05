La final de la Copa Libertadores 2025 no solo dejó emociones y anécdotas, sino también una emotiva historia de superación protagonizada por Cliver Huamán, un joven peruano que viajó desde su natal Andahuaylas con el objetivo de narrar en vivo este importante evento deportivo a través de su cuenta 'Pol deportes‘. Así, tras conocer el relato del menor, diversos periodistas deportivos y personajes del medio no dudaron en brindarle su apoyo a fin de que cumpla su más grande sueño. En ese sentido, Mario Irivarren, conductor del podcast ‘La Manada’, anunció que le regalará un Iphone al joven de 15 años, lo que generó un sinfín de reacciones en las redes sociales por el gran gesto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

MARIO IRIVARREN REGALA UN IPHONE A CLIVER HUAMÁN, POPULAR POR SU CUENTA ‘POL DEPORTES’

En la última edición de ‘La Manada’, Cliver Huamán estuvo como invitado en el podcast para contar un poco más de su conmovedora historia. Tras ello, gracias a su perseverancia y personalidad, Mario Irivarren sorprendió al joven peruano al obsequiarle un iPhone, dispositivo que podrá utilizar para potenciar su labor como narrador deportivo en las redes sociales. El modelo realizó unas coordinaciones junto a sus socios para otorgarle dicho móvil de alta gama, recordando los difíciles momentos que tuvo que atravesar el menor nacido en Andahuaylas. Eso no es todo, pues, Laura Spoya indicó que le regalará un equipo de grabación profesional, mientras que Gerardo Pe se comprometió a obsequiarle un televisor.

“A lo que voy es que si se te presentaba cada traba en el camino y tú en lugar de desistir seguías yendo para adelante, demostrando una resiliencia que muy pocas personas tienen y eso es digno de admirar y es digno de valorar. Vas a llegar lejos, o sea, no tengo duda que vas a llegar lejos y lo vas a lograr por tu mamita que tanto mencionas. Yo tengo un negocio de celulares, ya les pregunté y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para una mejor calidad porque te lo mereces”, sostuvo el también integrante de ‘Esto es guerra’.

¿QUÉ OPINÓ MARIO IRIVARREN SOBRE SU POSIBLE ENEMISTAD CON JEFFERSON FARFÁN?

Hace algunas semanas se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’ bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en YouTube, lo cual generó mucha expectativa por su repentina salida de ‘Good Time’. Así, durante el programa, el chico reality dejó en claro que no existe ningún problema con Jefferson Farfán, dueño del podcast, pese a que él mantuvo un romance con Ivana Yturbe en 2019. Según el modelo, este supuesto conflicto con la ‘foquita’ se generó en las redes sociales, por lo que aseguró que ahora su vínculo con el exdelantero de la selección es cordial y de mucho respeto. De hecho, Irivarren, visiblemente entusiasmado, afirmó que le encantaría tener en el set al ‘10 de la calle’ para contar ciertas anécdotas.

“Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple. Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, contó Irivarren.

VIDEO RECOMENDADO