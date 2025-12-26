A pesar de la emoción y alegría que la Navidad representa en muchos peruanos, estas fechas pueden ocasionar penas y nostalgias desgarradoras para otros. Uno de ellos es el conductor de televisión Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, quien, durante estas celebraciones, atraviesa duros momentos por el recuerdo de sus padres ya fallecidos.
Y es que, en una íntima y emotiva entrevista con el diario Trome, el presentador rompió en llanto al hablar de sus progenitores, a quienes ya no ve desde hace seis y siete años respectivamente, marcando un antes y después en cómo vive la Navidad.
“Siempre recuerdo mis Navidades de niño, con mis padres, mis hermanas y la familia... La verdad que cuando me preguntan por esta fecha me quiebro, este año ha sido la séptima Navidad sin mi mamá y la sexta sin mi papá, y los extraño muchísimo”, declaró conmovido.
Asimismo, Villavicencio dejó en claro que esta fecha ha dejado de centrarse en lo material para convertirse en un periodo de introspección y balance personal. “Significa agradecer por todo lo que Dios nos ha dado, [...] es como un balance de lo que pasaste en estos 365 días”, sostuvo.
Sin embargo, la ausencia física de sus pilares familiares sigue siendo una herida abierta que aflora. “Ahora que ellos se han ido me pregunto si lo estaré haciendo bien o mal”, confesó.
Pese al momento de nostalgia, el balance profesional para Villavicencio es positivo. El comunicador confirmó que ya aseguró su permanencia en la pantalla chica para el próximo año.
“Ya firmé contrato con Panamericana, estoy en ‘Préndete’ ahora y en ‘La noche habla’... veremos qué pasará en el verano si quieren tenerme en su programa”, señaló respecto a sus proyectos para el 2026.
¿Kurt Villavicencio tiene problemas de salud?
La salud de Kurt también ha sido tema de conversación recientemente. Semanas atrás, Villavicencio generó preocupación tras sufrir una descompensación en vivo mientras intentaba seguir una rutina de baile junto a Brenda Carvalho.
En aquel incidente, su frecuencia cardíaca alcanzó los 124 latidos por minuto, obligándolo a recibir asistencia médica inmediata frente a cámaras, indicando que se trató de un esfuerzo físico inusual para su ritmo de vida actual.
“Mi cuerpo no está acostumbrado al movimiento, no hago ejercicio. He ido al cardiólogo hace un mes y todo estaba bien”, aseguró en su programa ‘Préndete’, donde realizó la dinámica, descartando complicaciones mayores.
