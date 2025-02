En vista de que Samahara Lobatón tendrá su nuevo podcast titulado “Mapa sin filtro”, un espacio donde compartirá todo su proceso ejerciendo la maternidad, las diversas opiniones al respecto no tardaron en salir a la luz. Una de ellas fue la de Kurt Villavicencio, conocido en el mundo de la farándula como “Metiche”, quien no dudó en criticar a la hija de Melissa Klug, enfatizando que no está preparada profesionalmente para llevar a cabo dicho proyecto.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE METICHE FRENTE A LA NUEVA FACETA DE SAMAHARA?

A través del programa “Todo se filtra”, el popular conductor manifestó que no lograba entender cómo la polémica influencer podría tener un podcast, ya que no culminó sus estudios universitarios y únicamente finalizó su etapa escolar. Además, no pudo contener su disgusto ante este hecho, pues no considera a Samahara una persona ejemplar para liderar este tipo de programas.

“Pero a mí no me van a decir que ella es una comunicadora. Porque salga en sus Instagram Live promocionando sus canjes y hable cuatro pavadas, y le paguen, ella cree que puede ser conductora de un podcast”, señaló el conductor, dejando a entender que la joven no tiene la preparación necesaria para ejercer el nuevo proyecto.

¿QUÉ OPINA METICHE FRENTE A LAS POLÉMICAS EN LAS QUE SE HA VISTO ENVUELTA SAMAHARA LOBATÓN?

Recordando las diversas polémicas en las que Samahara se ha visto involucrada, Metiche mencionó una situación del 2020, año en que fue víctima de un hecho de violencia con su expareja. También, recalcó nuevamente que, debido a este tipo de situaciones, no tenía ninguna autoridad para hablar en un podcast.

“De mamá, ella podrá decir cómo se cambia un pañal, cómo lava la ropa del bebé, cómo se preparan las mamilas, etc., pero ella no tiene autoridad moral para salir a hablar de cómo es la crianza de un niño. A su juicio, el tema de la crianza debe ser tratado por expertos, no por personas con antecedentes familiares cuestionables. Para eso, que ella no salga en un podcast, que mejor contrate psicólogos y educadores, y que salgan ellos a hablar”, sostuvo.

Por otro lado, reflexionó sobre el impacto negativo que podría tener el nuevo programa en el público, considerando la vida personal de la influencer. “Yo entiendo que las redes sociales le dan la bienvenida a todo el mundo, pero no se pasen pues. Estamos hablando de cosas serias, de la crianza de los niños. Los niños y adolescentes se tienen que dar cuenta de que lo tóxico se tiene que descartar”, finalizó.

¿QUÉ FORMACIÓN PROFESIONAL TIENE SAMAHARA LOBATÓN?

Samahara Lobatón comenzó su formación en Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero su embarazo a los 18 años hizo que tuviera que parar sus estudios. Más adelante, intentó retomarlos en el Instituto Toulouse Lautrec, pero no logró finalizarlos.

Con el paso de los años, decidió mudarse a Estados Unidos con la intención de seguir creciendo personal y profesionalmente. A través de una entrevista, expresó su interés en estudiar educación o psicología infantil, pero finalmente no consiguió matricularse en ninguna universidad, según informa Infobae Perú.