La vida sentimental de Melcochita vuelve a acaparar la atención pública. El popular humorista peruano, de 89 años, sorprendió al revelar que existe la posibilidad de que su pareja, Heidy Amado, de 22 años, esté embarazada. La noticia generó una gran cantidad de reacciones debido a la marcada diferencia de edad entre ambos y porque el artista manifestó su ilusión de convertirse nuevamente en padre. Mientras esperan los resultados de los exámenes médicos que confirmarían o descartarían la gestación, las declaraciones del cómico han provocado comentarios de figuras del espectáculo y de personas cercanas a su entorno familiar, alimentando aún más la expectativa sobre lo que podría ocurrir en los próximos días. Además, el tema ha despertado un intenso debate en redes sociales y programas de televisión.

¿QUÉ REVELÓ MELCOCHITA SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO?

Durante una reciente aparición en Panamericana Televisión, Melcochita dejó sorprendidos a los conductores al contar que su pareja presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana. El artista explicó que la situación abrió la posibilidad de un embarazo y despertó la expectativa de sus seguidores.

“Hace 7 días que no le viene”, comentó el humorista, generando de inmediato la reacción de los presentadores, quienes destacaron la posibilidad de que se convierta nuevamente en padre a sus 89 años.

Por su parte, Heidy Amado respaldó la versión del cómico y señaló que, de confirmarse la noticia, sería la primera vez que se convierta en madre.

¿QUÉ DIJO EL CÓMICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER OTRO HIJO?

En declaraciones brindadas al diario Trome, Melcochita aseguró que la noticia no los tomó desprevenidos, ya que ambos habían conversado anteriormente sobre la posibilidad de ampliar la familia. El artista manifestó que recibiría con alegría la llegada de un bebé.

“No nos toma por sorpresa porque ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá”, expresó al citado medio.

Asimismo, restó importancia a las críticas que ha recibido por el corto tiempo de relación con Heidy Amado y afirmó que la decisión responde únicamente a un deseo compartido por ambos.

“No es problema de la gente, es algo que los dos deseamos. Sería mi noveno hijo”, sostuvo.

Melcochita y Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

¿QUÉ REACCIÓN TUVO MONSERRAT SEMINARIO?

Tras conocerse las declaraciones de Melcochita, Monserrat Seminario también se pronunció sobre el tema en una entrevista con Trome. La aún esposa del cómico señaló que recibió la noticia con incredulidad y aseguró que sus hijas son quienes se sienten más afectadas por la situación.

“Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no”, declaró.

Además, cuestionó el tiempo que estarían tomando los resultados de los exámenes y recomendó que, en caso de confirmarse el embarazo, se realice una prueba de ADN para despejar cualquier duda.

Monserrat Seminario sobre Melcochita y su joven pareja, | Composición EC: YouTube / Instagram

¿QUÉ OTRAS OPINIONES HA GENERADO ESTA NOTICIA?

La posibilidad de que Melcochita tenga un nuevo hijo también motivó comentarios de figuras del espectáculo. Mónica Cabrejos consideró que podría tratarse de una broma y señaló que la situación debe analizarse desde una perspectiva responsable.

“No creo, pienso que se trata de una broma”, manifestó. Asimismo, recordó que la edad puede influir en diversos aspectos biológicos relacionados con la paternidad, por lo que el anuncio continúa generando debate mientras la pareja espera conocer los resultados definitivos de los análisis.

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